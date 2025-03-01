Турция примет необходимые меры на фоне попытки Киева атаковать «Турецкий поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора уведомил главу МИД Турции Хакана Фидана об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру «Турецкого потока». Об этом 1 марта сообщили на сайте МИД РФ.

Отмечается, что российский министр попросил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у страны возможности для предотвращения попыток украинской стороны совершить теракт в отношении объектов гражданской инфраструктуры.

Фидан, в свою очередь, заверил Лаврова, что Турция примет необходимые меры на фоне произошедшей атаки, уточнили в ведомстве.

«Министры подтвердили важность дальнейшей согласованной работы России и Турции в интересах поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 28 февраля совершили попытку атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Отмечалось, что все дроны были сбиты. Станция осуществляет подачу газа в штатном режиме.