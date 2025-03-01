Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 27 на 28 февраля совершили попытку атаки беспилотниками на станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В ночь на 28 февраля текущего года на фоне поездки [президента Украины Владимира] Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все три дрона были сбиты. Станция осуществляет подачу газа в штатном режиме.

Примечательно, что 11 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина обязалась не наносить атаки по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток» в рамках гарантий по энергобезопасности, полученных Венгрией от Еврокомиссии (ЕК). Произошедшая атака в очередной раз доказывает неспособность киевского режима выполнить собственные обещания.

11 января ВСУ также пытались атаковать девятью дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую обеспечивается подача газа по трубопроводу «Турецкий поток». Уточнялось, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, сбив все беспилотники.

17 февраля беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Уточняется, что пострадавших среди персонала нет. Работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. На данный момент нефтеперерабатывающая станция «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.