Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Спорт
«Аль-Наср» попросил о переносе матча из Ирана из-за опасений за жизнь Роналду
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Мир
Встреча Трампа и Зеленского закончилась крупным скандалом. Почему это важно
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Мир
Захарова сравнила визит Зеленского в США со сказкой Андерсена
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
У переехавшей из Испании в РФ пары родился 14-й ребенок
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Турция примет необходимые меры на фоне попытки Киева атаковать «Турецкий поток»
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Происшествия
Один человек ранен в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Общество
Протаранившего остановку в Петербурге водителя автобуса заключили под стражу

ВС РФ отбили попытку Киева атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 27 на 28 февраля совершили попытку атаки беспилотниками на станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В ночь на 28 февраля текущего года на фоне поездки [президента Украины Владимира] Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все три дрона были сбиты. Станция осуществляет подачу газа в штатном режиме.

Примечательно, что 11 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина обязалась не наносить атаки по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток» в рамках гарантий по энергобезопасности, полученных Венгрией от Еврокомиссии (ЕК). Произошедшая атака в очередной раз доказывает неспособность киевского режима выполнить собственные обещания.

Черный вход: почему ВСУ усиливают атаки беспилотников по территории РФ
В ночь на 26 февраля по регионам России были запущены 128 украинских БПЛА

11 января ВСУ также пытались атаковать девятью дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую обеспечивается подача газа по трубопроводу «Турецкий поток». Уточнялось, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, сбив все беспилотники.

17 февраля беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Уточняется, что пострадавших среди персонала нет. Работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. На данный момент нефтеперерабатывающая станция «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025