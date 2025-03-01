Рютте призвал Зеленского найти способ наладить отношения с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом найти способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом после их недавней перепалки в Белом доме. Об этом Рютте 1 марта заявил в интервью телеканалу «Би-би-си».

«Важно, чтобы президент Зеленский нашел способ восстановить отношения с американским президентом и с высшим руководством Америки», — заявил Рютте, комментируя свой недавний телефонный разговор с Зеленским.

При этом генсек ООН назвал встречу Зеленского и Трампа в Белом доме неудачной.

В ходе встречи Трампа и президента Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.