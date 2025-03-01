Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Мир
Сийярто назвал позицию Трампа на встрече с Зеленским лучшим моментом за три года
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Экономика
В ЦБ заявили о решительном настрое привести инфляцию к 4%
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Общество
Путин дал высокую оценку подвигу псковских десантников в 25-ю годовщину
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
В Якутии после отравления в реабилитационном центре возбудили уголовное дело
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Илон Маск стал отцом в 14-й раз
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
WSJ узнала о предупреждении главы Пентагона Мексике
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Спорт
Легкоатлет из Швеции Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»

0
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 марта сравнила перепалку между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским со сценой из фильма режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце», снятого по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова.

Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале 24-секундный фрагмент из фильма с подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет». В сцене профессор Преображенский в присутствии доктора Борменталя отчитывает Шарикова, говоря, что Шариков стоит на низшей ступени развития.

«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить», — обращается Преображенский к плоду своей экспериментальной операции.

Сыграл в дурака: США сокращают поддержку Украины после скандала в Белом доме
Как еще перепалка Зеленского с Трампом отразится на процессе украинского урегулирования

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025