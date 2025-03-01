Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 марта сравнила перепалку между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским со сценой из фильма режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце», снятого по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова.

Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале 24-секундный фрагмент из фильма с подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет». В сцене профессор Преображенский в присутствии доктора Борменталя отчитывает Шарикова, говоря, что Шариков стоит на низшей ступени развития.

«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить», — обращается Преображенский к плоду своей экспериментальной операции.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.