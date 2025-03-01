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Стало известно об увольнении генерала Попова из ВС РФ

ТАСС: генерала Ивана Попова уволили из вооруженных сил
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в крупном мошенничестве и служебном подлоге, уволили из Вооруженных сил РФ, а также исключили из списка воинской части. Об этом 1 марта экс-генерал рассказал ТАСС.

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», — заявил он.

При этом, по словам Попова, он не получал официальных уведомлений о снятии с должности.

Бывший генерал добавил, что попросил разъяснить обстоятельства его увольнения, и подчеркнул, что готов принять решение руководства, однако сделает это с соблюдением закона.

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Накануне суд отправил Попова в СИЗО по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Попова арестовали 17 мая 2024 года на два месяца, ему предъявили обвинения 24 мая. Следственный комитет (СК) РФ 23 мая попросил перевести его под домашний арест, однако 7 июня 2-й Западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. СК РФ 4 июля добавил Попову служебный подлог в окончательную редакцию обвинения.

После Попова отправили под домашний арест. Его адвокат Сергей Буйновский 18 июля сообщил, что генерал-майор обжаловал срок домашнего ареста, однако обжаловать смягчение меры пресечения не стал. Домашний арест неоднократно продлевался.

На заседании 16 октября минувшего года Попов не признал вину в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.

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