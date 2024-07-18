Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал срок домашнего ареста. Об этом 18 июля сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
Смягчение меры пресечения генерал обжаловать не стал, уточнил защитник фигуранта.
«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — цитирует Буйновского ТАСС.
235-й гарнизонный военный суд 15 июля удовлетворил ходатайство следствия и смягчил меру пресечения Попову, который находился в столичном СИЗО. Теперь фигуранту запрещено покидать квартиру без согласия следователя, а также пользоваться мобильной связью, интернетом и почтой.
Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.
Ранее, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.