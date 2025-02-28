Суд отправил в СИЗО генерала Попова по делу о мошенничестве
Суд отправил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом 28 февраля сообщил источник «Известий».
Фигуранта перевели в СИЗО с домашнего ареста.
Попов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью свыше 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.
Попова арестовали 17 мая 2024 года на два месяца, ему предъявили обвинения 24 мая. Следственный комитет (СК) РФ 23 мая попросил перевести его под домашний арест, однако 7 июня 2-й Западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. СК РФ 4 июля добавил Попову служебный подлог в окончательную редакцию обвинения.
После Попова отправили под домашний арест. Его адвокат Сергей Буйновский 18 июля сообщил, что генерал-майор обжаловал срок домашнего ареста, однако обжаловать смягчение меры пресечения не стал. Домашний арест неоднократно продлевался.
На заседании 16 октября минувшего года Попов не признал вину в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.