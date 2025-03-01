Министр международного развития Британии подала в отставку в знак протеста

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс подала заявление в отставку в знак протеста в связи с решением британского премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения помощи другим странам. Об этом она написала 28 февраля в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«С грустью сообщаю, что мне пришлось подать в отставку с поста министра международного развития, по делам женщин и равноправия», — заявила она.

Также она опубликовала письмо на имя Стармера, в котором напомнила о его обещании сохранить поддержку сектора Газа, Украины и стран Африки.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля в интервью телеканалу Fox News заявил, что Европа должна принимать полноценное участие в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, Стармер добавил, что для точного урегулирования украинского конфликта необходимо заключить «прочную сделку».