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Министр международного развития Британии подала в отставку в знак протеста

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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс подала заявление в отставку в знак протеста в связи с решением британского премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения помощи другим странам. Об этом она написала 28 февраля в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«С грустью сообщаю, что мне пришлось подать в отставку с поста министра международного развития, по делам женщин и равноправия», — заявила она.

Также она опубликовала письмо на имя Стармера, в котором напомнила о его обещании сохранить поддержку сектора Газа, Украины и стран Африки.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля в интервью телеканалу Fox News заявил, что Европа должна принимать полноценное участие в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, Стармер добавил, что для точного урегулирования украинского конфликта необходимо заключить «прочную сделку».

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