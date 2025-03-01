Вице-премьер Сербии предложил устроить переговоры РФ и США в Белграде

Белград может стать местом для проведения переговоров между Россией и США. Такое предложение 1 марта сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю», — сказал он «РИА Новости».

Вулин также назвал Белград прекрасным местом, которое придерживается нейтральных позиций. Вице-премьер добавил, что Сербия владеет опытом в данной сфере, так как она уже проводила великую международную конференцию.

Предыдущая встреча представителей России и США прошла в Стамбуле и завершилась 27 февраля. Она длились более шести часов. Переговоры касались вопроса работы посольств двух стран.