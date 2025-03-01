Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
Двое мужчин погибли в результате ДТП в московском поселке Вороновское Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО). Об этом 28 феврали сообщили в пресс-службе госавтоинспекции столицы.
«По предварительным данным, в районе поселка Вороновское водитель автомобиля «КамАЗ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилями «КамАЗ» и Nissan», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Пассажир и водитель легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.
В прокуратуры Москвы сообщили, что взяли под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
Накануне сообщалось, что на Онежской улице Москвы столкнулись четыре автомобиля. По данным «Известий», в аварии пострадали два человека.