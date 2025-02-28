На севере Москвы столкнулись четыре автомобиля. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе дептранса в Telegram-канале.

ДТП произошло на Онежской улице. На данный момент движение около места происшествия затруднено.

По данным «Известий», в аварии пострадали два человека. На месте случившегося работают оперативные службы города.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину на тротуаре на Варшавской улице. По данным прокуратуры Московского района по городу, автобус наехал на остановку.