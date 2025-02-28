В Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и сбил насмерть женщину
Автобус столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину на тротуаре на Варшавской улице Санкт-Петербурга. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 15:23 на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом. По данным МВД, водитель автобуса № 147 не справился с управлением, врезался в семь автомобилей и выехал на тротуар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга, автобус, предварительно, наехал на остановку. Ведомство проведет по факту аварии проверку.
«Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», — сообщается в Telegram-канале надзорного органа.
Ранее, 27 февраля, в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту ДТП с каршеринговым автомобилем, въехавшим в остановочный павильон. В результате аварии погибли две пожилые женщины.