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В Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и сбил насмерть женщину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Хава Дзарахова
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Автобус столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину на тротуаре на Варшавской улице Санкт-Петербурга. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 15:23 на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом. По данным МВД, водитель автобуса № 147 не справился с управлением, врезался в семь автомобилей и выехал на тротуар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга, автобус, предварительно, наехал на остановку. Ведомство проведет по факту аварии проверку.

«Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», — сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

Ранее, 27 февраля, в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту ДТП с каршеринговым автомобилем, въехавшим в остановочный павильон. В результате аварии погибли две пожилые женщины.

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