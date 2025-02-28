Захарова предложила смотреть кадры отбытия Зеленского из Белого дома под «Ленинград»

Кадры с места отбытия президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома после встречи с американским лидером Дональдом Трампом можно смотреть под песни группы «Ленинград». Об этом 28 февраля заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое заявление Захарова сделала после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

При этом она не уточнила, какую именно музыкальную композицию группы имеет в виду.

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной». После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного срока.