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Акушер-гинеколог назвала сопровождающие менопаузу симптомы

Гинеколог Бахметьева: менопауза может сопровождаться остеопорозом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Менопауза — это последняя самостоятельная менструация. Этот период характеризуется постепенным снижением, а затем и «выключением» функции яичников. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Мария Бахметьева рассказала «Известиям» 2 марта об особенностях этого процесса.

Средний возраст наступления менопаузы — 49–51 год. При этом около 75% женщин в возрасте 45–55 лет могут ощутить симптомы климактерического синдрома: чаще всего это приливы, нарушение сна, потливость. Такие жалобы наиболее выражены в первые годы постменопаузы, добавила эксперт.

«У разных женщин отдельные стадии этого процесса могут отличаться по продолжительности и сопровождаются различными симптомами, например вазомоторными симптомами (приливы жара, озноб, потливость), потерей костной ткани (остеопороз), генитоуринарным менопаузальным синдромом, рисками сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнила Бахметьева.

Говоря об остеопорозе, она отметила, что этот симптом чаще всего связан с дефицитом эстрогенов. Эстрогены — это основной гормон, который вырабатывается в фолликулах в яичниках.

«Недостаток эстрогена приводит к изменениям костного метаболизма, и начинается процесс разрушения костной ткани: эстрогены активизируют синтез костной ткани, пик наблюдается в 30 лет, и подавляются процессы, способствующие разрушению костей. И если в 50 лет остеопороз определяется у 34% женщин, то в 75 лет — у 40%», — объяснила эндокринолог.

Гинеколог добавила, что наряду с этим уменьшение всасывания кальция и дефицита витамина D может привести к дисфункции паращитовидной железы.

«Всё это может создать условия для снижения прочности костной ткани, переломов при минимальной нагрузке на скелет. Особенно часто происходят переломы шейки бедра, нижней трети предплечья, возникают боли в суставах и поясничной области», — предупредила врач.

Кроме того, она рассказала о генитоуринарном менопаузальном синдроме (ГУМС).

«Сухость слизистой влагалища, недержание мочи, зуд в области половых органов, боли при половом акте. Эти симптомы могут являться проявлениями ГУМС, который характерен в период перименопаузального перехода и постменопаузы. Большое количество рецепторов к эстрогену находятся в слизистой влагалища и уретре. Поэтому при снижении их количества слизистая становится чувствительна к раздражителям (например, половой акт), и слизистая истончается», — уточнила Бахметьева.

При дефиците эстрогенов происходит нарушение микрофлоры влагалища, так как меняется pH, в результате чего условно-патогенная флора размножается, что вызывает такие жалобы, как зуд, жжение в половых органах, выделения с неприятным запахом, добавила эксперт.

«При возникновении жалоб следует обратиться к гинекологу. Чтобы справиться с последствиями дефицита эстрогенов, женщинам в период менопаузы и постменопаузы может назначаться заместительная гормональная терапия», — заключила эксперт.

Ранее, 21 февраля, врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Анастасия Соколова рассказала «Известиям», какие продукты рекомендуется исключить или ограничить во время беременности. Среди них сырое или недоваренное мясо, рыба и яйца. Опасность их заключается в том, что они могут содержать бактерии и паразитов, которые могут вызвать серьезные заболевания и привести к выкидышу или преждевременным родам.

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