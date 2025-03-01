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Эксперт спрогнозировал курс рубля в марте

Инвестиционный советник Абясов: в марте доллар может быт в районе 82–87 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В марте доллар будет торговаться в районе 82–87 рублей, считает независимый инвестиционный советник, основатель GBIG HOLDINGS Руфат Абясов. Об этом он рассказал «Известиям» 1 марта.

По данным Центробанка (ЦБ) РФ, 28 февраля доллар находился на уровне около 87,7 рубля, евро — 92 рубля, юань — 11,9 рубля.

«Рынок, понятное дело, знает больше остальных, покупая слухи и продавая факты. И пока рынок закладывает, что сейчас у нас действительно идет потепление взаимоотношений в геополитике, поэтому цена на американскую валюту так серьезно скорректировалась», — отметил эксперт.

По его словам, доллар выглядит довольно слабо, так же как и индекс DXY — индекс доллара по отношению ко всем остальным основным валютам. Показатель за последние недели снизился благодаря действиям новой администрации США, уточнил инвестиционный советник.

«Если с технической стороны всё довольно понятно, то в части внешнего фона, помимо геополитики, также имеет значение несколько других факторов. Если говорить о других фундаментальных причинах роста рубля за последнее время, то, естественно, нужно обратить внимание на несколько факторов, такие как цены на нефть. Cейчас у нас в бюджете заложена цена на нефть в районе $70 за баррель при среднегодовом курсе доллара в 96 рублей. Если цена на нефть у нас торгуется в районе $75 за баррель и выше, то текущая котировка американской валюты всё еще довольно комфортна», — объяснил Абясов.

Также он напомнил о решении Минфина покупать валюту и золото в чуть меньших объемах, что может поддержать рубль.

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«Продажа валютной выручки будет оказывать не такое существенное влияние на курс рубля, так как текущие требования являются довольно низкими. Обязательные требования по продаже валютной выручки в 2024 году существенно скорректировались — сейчас крупнейшим российским экспортерам смягчили требования об обязательном зачислении иностранной валюты, полученной по ВЭД, с 60 до 40%», —добавил эксперт.

К тому же, он уточнил, что существует вероятность, что многие импортеры будут держать выжидательную позицию для покупок валюты.

«Думаю, что сейчас доллар технически перепродан, в начале марта мы увидим отскок как минимум в район 91–92 рублей за доллар, далее консолидацию в районе 87–82 рублей за доллар. В этом ценовом коридоре будет торговаться американская валюта в марте. Опять же, не нужно забывать о черных и белых лебедях. В наше время, полное сюрпризов, всегда нужно рассматривать несколько вариантов развития событий», — сказал Абясов.

Говоря о курсе европейской валюты, он отметил, что в этом случае ситуация примерно такая же, как и с курсом доллара, только еще немного слабее.

«Видится движение по курсу евро в район 87–85 рублей за евро. Локально возможен отскок в район 96. Ситуация в Европе в целом кажется менее оптимистичной, чем в случае с долларом. Поэтому здесь тоже имеет важное значение геополитика. К тому же высокая инфляция в Еврозоне сохраняется, стагнирует промышленное производство в Германии и Франции. Поэтому с евро ситуация даже немного хуже, чем с долларом, особенно наряду с ценами на энергоносители, а они не падают, а немного подрастают», — обратил внимание инвестиционный советник.

Оценивая обстановку с курсом китайской валюты, эксперт также уточнил, что оказывать влияние будет геополитика.

«Технический отскок по юаню в районе 12,5–13 рублей за юань также вполне себе имеет место быть», —заключил Абясов.

Ранее, 26 февраля, в пресс-службе Центрального банка России сообщили, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Однако оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары, после того как нацвалюта в декабре перешла к укреплению.

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