Эксперт спрогнозировал курс рубля в марте

В марте доллар будет торговаться в районе 82–87 рублей, считает независимый инвестиционный советник, основатель GBIG HOLDINGS Руфат Абясов. Об этом он рассказал «Известиям» 1 марта.

По данным Центробанка (ЦБ) РФ, 28 февраля доллар находился на уровне около 87,7 рубля, евро — 92 рубля, юань — 11,9 рубля.

«Рынок, понятное дело, знает больше остальных, покупая слухи и продавая факты. И пока рынок закладывает, что сейчас у нас действительно идет потепление взаимоотношений в геополитике, поэтому цена на американскую валюту так серьезно скорректировалась», — отметил эксперт.

По его словам, доллар выглядит довольно слабо, так же как и индекс DXY — индекс доллара по отношению ко всем остальным основным валютам. Показатель за последние недели снизился благодаря действиям новой администрации США, уточнил инвестиционный советник.

«Если с технической стороны всё довольно понятно, то в части внешнего фона, помимо геополитики, также имеет значение несколько других факторов. Если говорить о других фундаментальных причинах роста рубля за последнее время, то, естественно, нужно обратить внимание на несколько факторов, такие как цены на нефть. Cейчас у нас в бюджете заложена цена на нефть в районе $70 за баррель при среднегодовом курсе доллара в 96 рублей. Если цена на нефть у нас торгуется в районе $75 за баррель и выше, то текущая котировка американской валюты всё еще довольно комфортна», — объяснил Абясов.

Также он напомнил о решении Минфина покупать валюту и золото в чуть меньших объемах, что может поддержать рубль.

«Продажа валютной выручки будет оказывать не такое существенное влияние на курс рубля, так как текущие требования являются довольно низкими. Обязательные требования по продаже валютной выручки в 2024 году существенно скорректировались — сейчас крупнейшим российским экспортерам смягчили требования об обязательном зачислении иностранной валюты, полученной по ВЭД, с 60 до 40%», —добавил эксперт.

К тому же, он уточнил, что существует вероятность, что многие импортеры будут держать выжидательную позицию для покупок валюты.

«Думаю, что сейчас доллар технически перепродан, в начале марта мы увидим отскок как минимум в район 91–92 рублей за доллар, далее консолидацию в районе 87–82 рублей за доллар. В этом ценовом коридоре будет торговаться американская валюта в марте. Опять же, не нужно забывать о черных и белых лебедях. В наше время, полное сюрпризов, всегда нужно рассматривать несколько вариантов развития событий», — сказал Абясов.

Говоря о курсе европейской валюты, он отметил, что в этом случае ситуация примерно такая же, как и с курсом доллара, только еще немного слабее.

«Видится движение по курсу евро в район 87–85 рублей за евро. Локально возможен отскок в район 96. Ситуация в Европе в целом кажется менее оптимистичной, чем в случае с долларом. Поэтому здесь тоже имеет важное значение геополитика. К тому же высокая инфляция в Еврозоне сохраняется, стагнирует промышленное производство в Германии и Франции. Поэтому с евро ситуация даже немного хуже, чем с долларом, особенно наряду с ценами на энергоносители, а они не падают, а немного подрастают», — обратил внимание инвестиционный советник.

Оценивая обстановку с курсом китайской валюты, эксперт также уточнил, что оказывать влияние будет геополитика.

«Технический отскок по юаню в районе 12,5–13 рублей за юань также вполне себе имеет место быть», —заключил Абясов.

Ранее, 26 февраля, в пресс-службе Центрального банка России сообщили, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Однако оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары, после того как нацвалюта в декабре перешла к укреплению.