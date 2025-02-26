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Центробанк России связал укрепление курса рубля с геополитикой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Геополитическая ситуация является одной из причин укрепления курса рубля. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) России.

«Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — говорится в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки.

В регуляторе также отметили, что на текущий момент сложно оценить устойчивость укрепления рубля и его влияние на цены. В Банке России добавили, что после укрепления рубля оперативные данные свидетельствуют о некотором замедлении роста цен на импортные товары.

Что будет с рублем в 2025 году? Ответы на главные вопросы

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» 25 февраля заявил, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

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