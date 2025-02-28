Тысячи жителей Афин вышли на протесты в годовщину столкновения поездов в Темпи

В Греции на площади Конституции в Афинах перед зданием парламента собралась толпа людей на акцию, приуроченную к годовщине столкновения поездов в городе Темпи в 2023 году, в ходе которой погибли 57 человек. Об этом сообщает 28 февраля агентство Reuters.

СМИ отмечает, что участники акции взяли с собой транспаранты. На плакатах размещена фраза: «Нет кислорода» — таковы были последние слова женщины, звонившей в службу спасения после столкновения поездов. И по аналогии с нею: «Нет сокрытию», под которой имеются ввиду выдвинутые требования к прозрачности информации о ходе расследования.

Через какое-то время акция переросла в столкновения протестующих с полицейскими. Участники митинга начали бросать «коктейли Молотова», полиция в ответ применила светошумовые гранаты. Протестанты предупредили, что не прекратят борьбу, пока все виновные в крупной железнодорожной катастрофе не понесут политическую и уголовную ответственность.

Трагедия в греческом городке Темпи произошла 1 марта 2023 года. Тогда в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли 57 человек, еще 85 получили ранения различной степени тяжести. Всего в двух поездах находилось 354 человека (342 пассажира и 12 сотрудников). В мае того же года родственники погибших в железнодорожной катастрофе подали в суд на премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и еще 16 человек.