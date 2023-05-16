Родственники погибших в аварии поездов в Греции подали в суд на власти

Родственники погибших в крупной железнодорожной катастрофе в Греции подали в суд на премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и еще 16 человек, сообщает во вторник, 16 мая, газета Efimerida ton Sindakton.

В материале отмечено, что в иске потенциальные обязанности возлагаются на нынешнее и предыдущее правительства, а также на руководителей железных дорог.

«Иск направлен против администрации OSE, Hellenic Train, Управления по регулированию энергетики, а также против политических деятелей: премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, бывшего министра транспорта К. Ах. Караманлиса, нынешнего министра транспорта Гиоргоса Герапетритиса, министров транспорта двух предыдущих правительств, бывшего и нынешнего президентов и директоров OSE», — говорится в новости издания.

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в Греции 1 марта. Неподалеку от города Лариса два состава, пассажирский и грузовой, которые двигались навстречу друг другу, оказались на одном пути. В результате произошло столкновение, затем вспыхнул пожар. Число погибших достигло 57 человек. Всего в двух поездах находилось 354 человека (342 пассажира и 12 сотрудников).

Начальника вокзала Hellenic Trains, на которого была возложена основная ответственность за аварию, арестовали в тот же день. Он признал свою вину, сказав, что «совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой поезд из Катерини».

Тем временем в отставку подал министр транспорта страны Костас Караманлис. В своем заявлении он пояснил, что его решение обусловлено чувством долга, уважением к памяти погибших и желанием «взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы».

5 марта Мицотакис принес свои извинения родственникам жертв катастрофы. Как он написал в Facebook (соцсеть принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской), невозможно представить, что в Греции в 2023 году два поезда двигались навстречу друг другу по одному пути и никто этого не заметил.