ЕС предрекли двойное увеличение расходов на помощь Киеву для замены США
Евросоюз (ЕС) будет вынужден вдвое нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку для Украины, чтобы заменить помощь США, если Вашингтон прекратит оказывать ее Украине. Об этом 28 февраля сообщил британский журнал The Economist.
По данным журнала, страны ЕС потратили €113 млрд на военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, что составляет 0,2% от общего ВВП. Чтобы компенсировать помощь США, Брюсселю потребуется увеличить этот показатель до 0,4% от ВВП. При этом шесть стран ЕС уже оказывают Украине помощь, превышающую этот процент от их ВВП, что подтверждает возможность замены американской помощи.
Издание также отмечает, что ЕС сможет обеспечить свою оборону без помощи США в долгосрочной перспективе, если увеличит оборонные расходы до 4–5% от ВВП. В настоящее время расходы на оборону стран ЕС составляют €325 млрд., что равно 1,8% от ВВП — ниже целевого уровня НАТО в 2%.
Авторы материала предлагают несколько путей для достижения этого роста, включая оптимизацию бюджетов стран-членов, долговые заимствования и создание специального фонда. Хотя Венгрия и Словакия могут выступить против последнего варианта, но их также могут вынудить согласиться под давлением, пишет издание.
Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что США уже передали Украине около $350 млрд.