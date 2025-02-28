МИД РФ сообщил о согласовании с США совместных шагов по финансированию дипмиссий

Россия и США на переговорах в Стамбуле согласовали совместные шаги по финансированию своих дипломатических представительств. Об этом 28 февраля сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что стороны обсудили вопрос о возвращении России шести объектов дипломатической собственности, незаконно изъятых американскими властями в 2016-2018 годах.

«Условлено продолжать диалог по данному каналу», — добавили в МИД РФ.

27 февраля в Стамбуле прошла вторая встреча между делегациями США и России. Она была посвящена вопросам работы посольств и продлилась более шести часов. Делегацию США возглавляла заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер, а российскую группу — директор североатлантического департамента МИД РФ посол Александр Дарчиев.

В Госдепе США назвали конструктивной дискуссию с представителями РФ и отметили, что в ходе встречи удалось определить первые шаги к восстановлению работы дипмиссий.