Совфед разработал требования к решившим вернуться в РФ автокомпаниям
Комитет Совета Федерации по экономической политике разработал перечень условий для покинувших Россию западных автомобильных компаний по их возвращении. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил документ на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщают «Ведомости» 28 февраля.
В письме перечислен ряд обязательств, которые придется выполнить автокомпаниям, если они захотят снова выйти на рынок России. Большинство предложений сенаторов посвящены созданию гарантий того, что производства в стране сохранятся в случае, если иностранные бренды снова решат покинуть страну.
Одна из таких мер — автокомпании обязаны работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля над ним (в контексте как владения, так и управления) за российской стороной.
Сенаторы предлагают обеспечить такие совместные предприятия правом собственности на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторскую документацию и любые разработки. Кроме того, иностранные компании планируют обязать работать «в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений». Эти обязательства предлагается закрепить в специальных инвестиционных контрактах иностранных автопроизводителей, говорится в письме.
Наконец, еще одно условие касается страны, резидентство которой имеет автоконцерн. Если определенная компания вновь решит работать на рынке РФ, любые санкции в отношении России со стороны этого государства должны быть сняты, говорится в заметке.
Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что отечественный производитель может самостоятельно эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, поэтому не ждет обратно возвращения Renault, которая прежде была акционером. На минувшей неделе генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Он рассказал, что выкуп контрольного пакета акций АвтоВАЗа не является приоритетом, но руководство марки открыто для обсуждения бизнес-возможностей.
21 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что автомобильные компании, которые покинули российский рынок и решат вернуться, следует обложить специальным налогом.