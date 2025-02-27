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Глава АвтоВАЗа заявил, что не ждет возвращения Renault

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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АвтоВАЗ может самостоятельно эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, поэтому не ждет обратно возвращения Renault, которая прежде была акционером. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах заседания координационного совета «О развитии производства автомобильных компонентов».

«Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет», — цитирует Соколова «РИА Новости» 27 февраля.

Топ-менеджер добавил, что сейчас «команда АвтоВАЗа крепко держит штурвал в своих руках» и речи о возврате бывшего партнера и «цене этого возвращения» не идет.

На минувшей неделе генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Он рассказал, что выкуп контрольного пакета акций АвтоВАЗа не является приоритетом, но руководство марки открыто для обсуждения бизнес-возможностей.

В пресс-службе российской компании тогда сообщили «Известиям», что сейчас она не ведет переговоры с Renault. Перспективы возвращения на российский рынок у Renault вряд ли хорошие, поделился позже мэр Москвы Сергей Собянин.

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Весной 2022 года Renault передала 67,69% акций АвтоВАЗа в госсобственность и 100% завода «Рено Россия» правительству Москвы. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

25 февраля Максим Соколов заявил, что в случае, если Renault решит обратно выкупить свою долю в АвтоВАЗе, должен быть оценен объем инвестиций, который сделало и государство, и само предприятие за прошедшее время. По его словам, речь идет о суммах, которые превосходят среднегодовые объемы инвестиций со стороны Renault. В прошлые годы французский концерн направлял инвестиции в развитие в размере 20–22 млрд рублей, однако после его ухода эти суммы серьезно увеличились.

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