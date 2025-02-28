Фейк-блюз: Белый дом превратил публикацию «файлов Эпштейна» из сенсации в грандиозный провал

Белый дом заявил о начале публикации подробностей печально известного дела Джеффри Эпштейна, одного из самых острых сюжетов современной истории США. Речь может идти о десятках или сотнях представителей политической и медиаэлиты, замешанных в торговле людьми и преступлениях против детей. Без преувеличения вся Америка ждала этого дня. Однако команда президента сумела превратить потенциальный медиатриумф в конфуз. В чем суть скандала и будет ли вторая попытка, рассказывают «Известия».

Обещали и что-то сделали

За день до публикации представители администрации президента заявили о том, что данное гражданам обещание открывать важнейшие тайны современной американской истории выполняется. Действительно, как ранее и заверяла министр юстиции США Пэм Бонди, документы, пусть и с небольшим опозданием, были предъявлены публике. Однако вместо сенсации получился очень громкий холостой выстрел.

Джеффри Эпштейн Фото: REUTERS/Handout

Во-первых, само обнародование было организовано весьма специфическим образом. Вместо того чтобы выложить данные на официальных ресурсах, их в папках с подписью «Файлы Эпштейна. Фаза 1» передали нескольким известным консервативным блогерам и журналистам : Джеку Пособецу, Рогану О’Хэндли, Чеду Пратеру и другим. Как тут же подметили комментаторы, всё как будто специально было обставлено так, чтобы максимально затянуть процесс.

Во-вторых, как пишет The New York Post, предъявленные публике данные являются репринтом ранее опубликованных. Это телефонные книги Эпштейна, в некоторых случаях дополненные разнообразной справочной информацией. При этом часть документов опубликована в цензурированном виде, то есть на них по-прежнему нет ничего, кроме черных полос и квадратов вместо имен фигурантов.

В итоге ожидаемо поднялся шум. Через час после того, как блогерам раздали брошюры с прошлогодними списками, Бонди подписала поручение только что назначенному директору ФБР Кашу Паттелю с требованием, во-первых, к 16:00 (мск) пятницы предоставить ей все документы, аудио- и видеозаписи по «делу Эпштейна», а во-вторых, расследовать, почему ее предыдущие приказы не были выполнены. Разумеется, текст поручения тут же оказался в соцсетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К вечеру Бонди вышла в эфир Fox News, где уже прямым текстом обвинила ФБР в саботаже и вредительстве, де-факто возложив ответственность на предшественника Пателя Джеймса Коми. Прежний директор ФБР сейчас обвиняется республиканцами в незаконной слежке за Дональдом Трампом в период президентской кампании.

Следует отметить, что ранее в команде президента предупредили, что информация в любом случае будет публиковаться частями — с целью максимально расширить охват и повысить осведомленность общественности. Советница президента Алина Хабба заявила о «крайне тревожном» содержании списков. Многие его фигуранты, по ее мнению, являются насильниками и их аресты должны быть проведены в кратчайшие сроки. «Это не может не шокировать», — сказала она в интервью Fox.

В итоге тайна осталась тайной, репутация трампистов пострадала, а в структуре государственной власти в США окончательно сформировалась линия противостояния. А это значит, что следующий скандал вокруг «файлов Эпштейна» не за горами, и, скорее всего, он будет еще более громким.

Темная история

Скандал вокруг фигуры Джеффри Эпштейна во многом напоминает недавнее дело музыкального продюсера Шона Комбса (P.Diddy). Финансист-миллиардер Эпштейн попал на страницы таблоидов благодаря вечеринкам, которые устраивал на собственном острове. На них присутствовали ведущие американские политики и звезды шоу-бизнеса.

В 2008-м Эпштейн был арестован и осужден за принуждение к проституции несовершеннолетней, но после заключенной сделки, солидных выплат пострадавшим и 13 месяцев тюрьмы он вышел на свободу. В последующие несколько лет он подписал несколько досудебных соглашений с женщинами, обвинявшими его в изнасилованиях и сутенерстве. Одна из них утверждала, что Эпштейн продал ее брату нынешнего короля Великобритании Карла III принцу Эндрю.

Фото: Global Look Press/Ruslan Yarocky

В начале июля 2019 года его вновь арестовали, на сей раз — по обвинению в торговле детьми во Флориде и Нью-Йорке. Тогда в его доме нашли множество фотографий и видео с несовершеннолетними девочками. Уже в ходе судебного процесса выяснилось, что Эпштейн собирал информацию о своих клиентах, среди которых были политики, военные, бизнесмены и звезды Голливуда. Более того, сообщалось, что в качестве страховки сутенер-миллиардер сохранял видеозаписи происходивших на его острове оргий. Однако заговорить Эпштейн не успел. 10 августа он был найден с петлей на шее в камере федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Причиной смерти было объявлено самоубийство.

Примечательно, что приблизительно в то же время во Франции по тем же обвинениям был арестован компаньон Эпштейна Жан-Люк Брюнель. Он точно так же, как Эпштейн, по официальной версии, покончил с собой до начала судебного разбирательства.

Между тем в декабре 2021 году на 20 лет была осуждена подруга Эпштейна Гислейн Максвелл. Жюри присяжных признало ее виновной в склонении несовершеннолетних к проституции.

Фото: Global Look Press/Lev Radin

Следствие же по делу самого Эпштейна двигалось медленно, но ситуация стала меняться в прошлом году, по мере того, как в прессу начали просачиваться его скандальные подробности. В январе 2024 суд Нью-Йорка постановил опубликовать некоторые данные, в том числе из знаменитой «черной записной книжки» Эпштейна. И после этого в США разразился информационный шторм. В «списке Эпштейна» оказались почти все: Билл Клинтон, Джордж Буш – младший, Борис Джонсон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Опра Уинфри, Анджелина Джоли, Бейонсе и Jay-Z, Мадонна, Кевин Спейси, Ким Кардашьян, Джордж Клуни и многие другие звезды бизнеса, кино и политики. И, конечно, Харви Вайнштейн и принц Эндрю. Последний был вынужден покинуть все занимаемые должности, в том числе пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

Конспирология и контекст

Разумеется, сам факт знакомства с миллиардером и даже присутствия на его вечеринках не может служить доказательством участия в преступлениях. Но при этом он порождает обоснованные подозрения, если не в соучастии, то по меньшей мере в покрывательстве.

Теория о том, что истеблишмент живет в мире, на который не распространяется действие законов и в котором возможны самые отвратительные вещи, окончательно утвердилась среди американцев после скандала с вечеринками P.Diddy.

Рэпер P. Diddy Фото: AP/Evan Agostini

Одному из главных музыкальных продюсеров предъявлены буквально те же обвинения, что и Эпштейну: принуждение несовершеннолетних к сексу при помощи наркотиков, незаконное лишение свободы, вымогательство. Список гостей его вечеринок немногим отличается от перечня имен в «черной записной книжке»: Леонардо ди Каприо, Эштон Катчер, Дженнифер Лопес и вновь представители британской королевской семьи — принцы Уильям и Гарри.

Однако оба этих дела являются лишь частью контекста. Доминирующей в американском правоконсервативном обществе является версия об обширной сети педофилов, состоящей из представителей правящих элит. В соответствии с ней дела Эпштейна и P. Diddy предстают продолжением еще одного скандального сюжета, официально признанного «теорией заговора», — так называемого Pizzagate («Пиццагейт»).

Но и это еще не всё. Активно распространяется версия о сотрудничестве Эпштейна, как человека, обладающего обширным компроматом, с американскими и зарубежными разведслужбами. Ее придерживается, например, Такер Карлсон. Среди иностранных государств, к которым могла попасть эта информация, в первую очередь подразумевается Израиль. К слову, этим обстоятельством некоторые наблюдатели объясняют и конфуз, которым закончилась первая попытка публикации засекреченных данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко