Генпрокурор США обвинила ФБР в сокрытии документов по делу Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу американского бизнесмена Джеффри Эпштейна. Об этом 27 февраля сообщила газета New York Post.

По данным издания, Бонди в письме директору ФБР Кэшу Пателю отметила, что все документы, кроме 200 страниц, по-прежнему хранятся в секрете в офисе бюро в Нью-Йорке. По ее словам, о существовании дополнительных сведений по делу 26 февраля ей сообщил источник из ФБР. Генпрокурор потребовала, чтобы ей предоставили эти данные к 28 февраля.

«К 28 февраля ФБР доставит в мой офис полное и исчерпывающее досье Эпштейна, включая все записи, документы, аудио- и видеозаписи, а также материалы, связанные с ним и его клиентами независимо от того, каким образом была получена такая информация», — подчеркнула Бонди.

Она уточнила, что первоначальный пакет включал лишь бортовые журналы, имена и номера телефонов жертв.

В 2019 году Эпштейн был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Через несколько месяцев после ареста он покончил с собой в исправительном центре. В январе 2024 года была опубликована первая часть документов, содержащая имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна. В их числе были экс-президент США Билл Клинтон, принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Издание The Mirror сообщило 4 сентября прошлого года, что посетители острова бизнесмена боятся, что американский лидер Дональд Трамп раскроет их имена.