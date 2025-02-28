В Московском метро раздали больше 1 тыс. схем на арабском языке
В Московском метро стали доступны схемы линий на арабском языке. Уже роздано более 1 тыс. экземпляров. Новшество появилось на стойках «Живое общение» неделю назад. Как отметили туристы из арабских стран, теперь им легче ориентироваться в подземке.
«Когда я впервые приехал в Россию, я не знал русский язык и мне было сложно ориентироваться в метро — куда выйти, куда зайти и так далее. В последнее время много арабов приезжают в Россию, и новая схема упрощает их жизнь», — заявил аспирант МФТИ, инженер Института космических исследований РАН Мохамад Эссам Сайед Абделаал
Схема выполнена в формате А3 и складывается гармошкой. Для перевода использовался комбинированный метод.
«Этот проект реализуется совместно с телеканалом RT Arabic для того, чтобы вместе с нашими иностранными коллегами рассказывать про московский транспорт и делать его удобнее, понятнее для туристов. Что касается перевода, здесь, учитывая особенности языка, подходом просто транслитерации сделать всю схему было невозможно», — пояснил пресс-секретарь ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Бочков.
По поручению заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова была создана и электронная версия схемы.