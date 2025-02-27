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Эксперт предрек ухудшение экономического положения ЕС из-за введения пошлин США

Эксперт Беляев: из-за пошлин США экономическое положение Европы может ухудшиться
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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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В случае если США введут таможенные пошлины в 25% на европейские товары, это приведет к тому, что экономическое положение Европы ухудшится. Об этом рассказал «Известиям» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 27 февраля.

«Экономическое положение Европы ухудшится, потому что в финансовом отношении основные крупные производители, основные европейские экспортеры ослабнут. Меньше будет поступлений в бюджеты», — уточнил эксперт.

Также он предположил, что такое решение американской стороны вызовет определенное напряжение в торговле между США и Францией. Однако в торговую войну это вряд ли перерастет.

«Во внешней торговле участвуют компании, которые производят определенную продукцию, которую им надо продавать. Пошлины просто означают, что эти компании получат просто меньше прибыли, потому что они будут уплачивать эту пошлину и окажутся в более тяжелом финансовом положении. Но поток товаров если уменьшится, то ненамного», — объяснил Беляев.

В то же время в Соединенных Штатах Америки стоимость товаров, получаемых из Европы, вырастет. Европейцам для того, чтобы как-то компенсировать дополнительные расходы, придется поднимать цены.

«Американцы не затевают торговую войну. Как минимум 50% мыслей [президента США Дональда] Трампа заключается в том, чтобы оградить свой собственный рынок от внешней конкуренции, от внешних товаров и дать возможность внутреннему рынку развиваться в собственной промышленности. В этом и состоит его план возрождения экономики»,— обратил внимание экономист.

Эксперт добавил, что американскому лидеру не нужно подавлять Западную Европу, потому что он уже добился своих целей и поставил европейские страны в подчиненное положение.

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«У Европы такого яркого ответа для Соединенных Штатов Америки нет. Тем более европейцы не готовы к торговой войне, несмотря на риторику дипломатов, потому что дипломаты говорят о своих проблемах, у экономистов иные заботы. Им нужно получать прибыль, им нужно производить продукцию, и поэтому они понимают, что если затевать торговую войну, то это смерть для предприятия, и к этому никто не готов», — отметил Беляев.

Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время в Европе наблюдается вялое развитие экономики и вялые перспективы на будущее, вследствие необдуманного санкционного режима.

«Европе придется очень трудно выползать из этого кризисного состояния», — заключил аналитик.

Ранее, 26 февраля, президент США сообщил о том, что намерен ввести таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза (ЕС) не только на автомобили, но и на «всё остальное». В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что ЕС намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные Трампом тарифные изменения.

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