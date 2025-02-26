Трамп анонсировал введение пошлин США в 25% на товары из Евросоюза

США введут таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза (ЕС) не только на автомобили, но и на «всё остальное». Об этом 26 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и всё остальное», — сообщил он на своем первом заседании кабинета министров, передает газета Financial Times.

По мнению Трампа, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на США. Американский лидер добавил, что Евросоюз был создан для того, чтобы «обмануть» Соединенные Штаты, что они и осуществили. Также он обратил внимание на изменение ситуации под его руководством.

10 февраля Трамп заявлял, что будут введены пошлины в размере 25% на ввозимые в США сталь и алюминий. Такие пошлины были введены на продукты тех стран, которые ранее ввели ответные ограничения для американской продукции.

До этого, 1 февраля, Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.