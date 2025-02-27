В Евросоюзе намерены немедленно ответить на обещанные Трампом пошлины

Евросоюз (ЕС) намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные американским лидером Дональдом Трампом пошлины в размере 25%. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

«ЕК ответит немедленно и твердо на таможенные пошлины», — говорится в документе.

Кроме того, в Еврокомиссии также прокомментировали заявление Трампа о том, что Евросоюз (ЕС) был создан для пользования ресурсами США. В пресс-службе уточнили, что ЕС является крупнейшим мировым рынком, который смог стать «самой большой удачей» для Соединенных Штатов.

В этот же день Трамп сообщил о том, что США введут таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». По мнению Трампа, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на США. До этого, 1 февраля, Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.