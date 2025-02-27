Трамп пригрозил Европе тарифами и отказом ее защищать. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу тарифными ограничениями для восстановления экономики Америки. Также он указал, что безопасность на Европейском континенте должны обеспечивать сами его жители. Он продолжил коренной пересмотр отношений с Европой, который запустил две недели назад. Что пишут зарубежные СМИ о резко изменившихся отношениях Брюсселя и Вашингтона — в дайджесте «Известий».

Financial Times: Дональд Трамп угрожает ввести пошлины в 25% на товары ЕС

Трамп предупреждает, что пошлины будут, в частности, направлены на автомобильный сектор ЕС, а также на другие сферы торговли. Резкое заявление в адрес Евросоюза прозвучало всего через два дня после того, как американский лидер провел переговоры в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди прочего они обсудили торговлю и мирные переговоры по Украине.

Financial Times Трамп отдельно готовится ввести 25-процентные тарифы на товары из Канады и Мексики, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию и торговлю фентанилом. Несмотря на обещания американского лидера ввести пошлины против этих двух стран, а также против КНР с первого дня второго президентского срока, в силу пока вступили только меры, направленные против Пекина

Комментарии Трампа поднимают вопрос о возможности масштабной трансатлантической торговой войны, которая может нанести ущерб как американской, так и европейской экономике и усугубить ослабление дипломатических связей между западными союзниками. Впрочем, во время своего первого срока Трамп также угрожал введением нескольких тарифов, которые так и не были введены.

Bloomberg: Трамп шокирует Европу, заставляя ее тратить миллиарды на наращивание военной мощи

Трамп ясно дал понять, что Европа должна защищать себя. В этой связи страны континента начинают формировать свой план на случай вывода США своих войск. Европа сталкивается с двумя сложными проблемами: ее оборонная промышленность не готова к быстрому перевооружению, а запасы были практически опустошены поддержкой Украины.

Bloomberg По словам людей, знакомых с ходом обсуждений крупнейшей инициативы в области безопасности региона со времен холодной войны, Европейский союз планирует направить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны

Великобритания уже резко увеличила военные расходы. Сейчас идут переговоры о том, чтобы на уровне ЕС изменить фискальные правила, а также предусмотреть совместное финансирование и перепрофилирование уже собранных средств на безопасность.

The New York Times: Трамп заявил, что Украина должна обратиться к Европе за любыми гарантиями безопасности

Трамп сообщил своему кабинету министров, что ожидается приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для подписания рамочного соглашения, позволяющего Соединенным Штатам участвовать в добыче полезных ископаемых в стране. Однако он настаивает на том, что США не будут взамен предоставлять гарантии безопасности Украине.

The New York Times Получение таких гарантий от Вашингтона, единственной ядерной державы, действительно способной противостоять России, было главным требованием Зеленского. Украинского президента больше всего беспокоит то, что его вынуждают к прекращению огня, но он полагает, что Россия использует это время для восстановления своих вооруженных сил, перегруппировки и попытки снова захватить его страну

Трамп ясно дал понять, что если и будут какие-то обещания по гарантиям безопасности для Киева, то они должны исходить от Европы при небольшой поддержке Вашингтона. Его заявление может закрепить страх Европы, что он по сути перешел на другую сторону и стремится к более широкой нормализации отношений с Россией.

CNN: Трамп и Стармер разошлись по поводу гарантий безопасности для Украины

27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Белый дом. У него будет важнейшая миссия в овальном кабинете — отвести Трампа от президента России Владимира Путина, добиться гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения и спасти трансатлантический альянс.

CNN Его шансы на успех кажутся ничтожными. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Вашингтон с аналогичной целью в понедельник и, несмотря на восстановления отношений с Трампом, не получил никаких конкретных гарантий

Задача, стоящая перед более молчаливым Стармером, стала еще более сложной, пока он пролетал над Атлантикой. Трамп на первом заседании кабинета министров в рамках своего нового президентского срока отверг идею надежных гарантий безопасности США для Украины, которые, по мнению британского премьера, жизненно важны для обеспечения условий, чтобы мирное соглашение могло быть заключено.

NBC News: действия Трампа на Украине помогают Пекину

Менее чем за две недели Трамп перевернул с ног на голову роль Америки в мире. Поскольку надежность Америки находится под вопросом, некоторые европейские и другие страны могут искать альтернативных партнеров и рынки, возможно в Китае.

NBC News Утрата доверия к Америке создает вакуум, и этот вакуум, скорее всего, будет заполнен сотрудничеством между Москвой, Пекином, Пхеньяном и Ираном», — сказал Джеймс Бинденагель, почетный профессор Боннского университета. По его словам, отход Трампа от Европы создает для Пекина возможность попытаться еще больше вовлечь Европу в свою орбиту, добавив, что «настоящим победителем здесь является Китай»

Если администрация Трампа продолжит настраивать против себя своих партнеров и подвергать сомнению своих союзников, существует риск, что Китай, а также Россия могут расширить свои сферы влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточной Европе, говорят эксперты. По словам бывших американских чиновников, среди азиатских союзников существует опасения, что Вашингтон может не прийти на помощь Тайваню, если Китай попытается захватить контроль над островом силой или принуждением.