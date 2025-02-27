Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Экономист сделал прогноз о курсе рубля в марте

Экономист Григорьев допустил снижение курса доллара до 80 рублей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Соотношение рубля и доллара в настоящее время зависит прежде всего от геополитики и в значительной степени от психологии, слухов, ожиданий, предположений и так далее. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в четверг, 27 февраля. Он также спрогнозировал будущее курса в марте 2025 года.

По его словам, то, что новый президент США Дональд Трамп демонстрирует совершенно другое отношение к России, включая разговор с главой РФ Владимиром Путиным, встречу российской и американской делегаций в Эр-Рияде, а также обмен позитивными сигналами, оказывает колоссальное воздействие на рынок.

«Он связан если не с отменой, то с ослаблением санкций, что, конечно, поднимает оптимизм инвесторов. В условиях смягчения санкционных ограничений российская экономика будет более устойчивой и, соответственно, рубль будет более крепким», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Григорьев отметил, что при смягчении санкционных ограничений облегчится доступ валюты в Россию. Если же увеличивается ее предложение, то спрос начнет снижаться, а курсовое соотношение выравниваться, добавил он.

«Если восстановившийся российско-американский диалог будет продолжаться примерно в таком же ключе, то, скорее всего, рубль будет укрепляться и дальше, возможно, до 82–83 рублей за доллар, может быть, даже больше. Я бы назвал интервал 80–83», — спрогнозировал Григорьев.

При этом он отметил, что, если снова возникнут сложности, трения, проблемы, тогда укрепление прекратится.

В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что текущее укрепление рубля по отношению к доллару обусловлено спекулятивными факторами, и в ближайшем будущем российская валюта может заметно ослабеть, сообщает 360.ru.

Что будет с рублем в 2025 году? Ответы на главные вопросы

Ранее в этот день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса рубля вызваны внешними факторами и носят временный характер, передает RT.

Накануне в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) России сообщили, что геополитическая ситуация является одной из причин укрепления курса рубля.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» 25 февраля заявил, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025