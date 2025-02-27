Экономист сделал прогноз о курсе рубля в марте

Соотношение рубля и доллара в настоящее время зависит прежде всего от геополитики и в значительной степени от психологии, слухов, ожиданий, предположений и так далее. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в четверг, 27 февраля. Он также спрогнозировал будущее курса в марте 2025 года.

По его словам, то, что новый президент США Дональд Трамп демонстрирует совершенно другое отношение к России, включая разговор с главой РФ Владимиром Путиным, встречу российской и американской делегаций в Эр-Рияде, а также обмен позитивными сигналами, оказывает колоссальное воздействие на рынок.

«Он связан если не с отменой, то с ослаблением санкций, что, конечно, поднимает оптимизм инвесторов. В условиях смягчения санкционных ограничений российская экономика будет более устойчивой и, соответственно, рубль будет более крепким», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Григорьев отметил, что при смягчении санкционных ограничений облегчится доступ валюты в Россию. Если же увеличивается ее предложение, то спрос начнет снижаться, а курсовое соотношение выравниваться, добавил он.

«Если восстановившийся российско-американский диалог будет продолжаться примерно в таком же ключе, то, скорее всего, рубль будет укрепляться и дальше, возможно, до 82–83 рублей за доллар, может быть, даже больше. Я бы назвал интервал 80–83», — спрогнозировал Григорьев.

При этом он отметил, что, если снова возникнут сложности, трения, проблемы, тогда укрепление прекратится.

В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что текущее укрепление рубля по отношению к доллару обусловлено спекулятивными факторами, и в ближайшем будущем российская валюта может заметно ослабеть, сообщает 360.ru.

Ранее в этот день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса рубля вызваны внешними факторами и носят временный характер, передает RT.

Накануне в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) России сообщили, что геополитическая ситуация является одной из причин укрепления курса рубля.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» 25 февраля заявил, что помимо геополитики на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.