Аналитики перечислили автомобили-бестселлеры в Москве

По итогам 2024 года жители Москвы приобрели 202,2 тыс. новых легковых машин, что на 33% больше, чем в 2023-м. Самой популярной маркой стала Geely, а моделью-бестселлером оказался Haval Jolion. Об этом 27 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сразу 69% столичного авторынка пришлось на машины китайских брендов (138,9 тыс. единиц). Как отмечают аналитики, доля «китайцев» в Москве за год выросла на 1 п.п.

Самой популярной маркой в столице стала Geely с результатом 27,7 тыс. проданных автомобилей. Далее следуют Haval (23,5 тыс. ед.), Chery (16 тыс. ед.) и Changan (13,5 тыс. ед.). Пятерку замкнула Lada (13,3 тыс. ед.), а показатели остальных брендов составили менее 10 тыс. машин.

Бестселлером в Москве стал Haval Jolion (10,7 тыс. ед.). Второе место в модельном рейтинге занял Geely Monjaro (8,7 тыс. ед.), третье — Belgee X50 (7,8 тыс. ед.). Далее расположились Chery Tiggo 7 Pro Max и Lada Granta, а самая популярная модель столичного рынка в 2023 году Geely Coolray оказалась только шестой.

Ранее в этот день сообщалось, что в 2024 году самыми востребованными автомобилями каршеринга в категории «Эконом» стали Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line и Jetta VS5. В категории «Комфорт» за тот же период лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4, а в «Бизнесе» и «Премиуме» чаще всего российские водители выбирали Toyota Camry, Exeed RX и Geely Monjaro.

Также в этот день концерн Sinomach Auto объявил цены на новый пикап-хардтоп Oting Palasso, он станет первым с заводским жестким верхом в своем сегменте на рынке РФ. В модификации с механической трансмиссией автомобиль будет стоить от 4 млн рублей, а с автоматом — от 4,34 млн рублей.