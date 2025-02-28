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Врач рассказал об опасности холода для сердца

Врач Баймуканов: ОРВИ может спровоцировать проблемы с сердцем
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В осенне-зимний период ОРВИ и другие сезонные вирусные инфекции могут спровоцировать аритмию. Об опасности холода для сердечно-сосудистой системы 28 февраля рассказал «Известиям» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов.

По его словам, при низких температурах у человека могут обостриться хронические заболевания. Так, холод наиболее опасен для людей с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

«Третья группа пациентов, для кого холода опасны, — пациенты с нарушением ритма сердца, в первую очередь с фибрилляцией предсердий, так как это самое распространенное нарушение ритма сердца на сегодняшний день. Такие пациенты, конечно же, тоже страдают от низких температур. Механизм в принципе аналогичен: за счет сужения сосудов растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и затрудняется работа сердца», — рассказал врач.

Баймуканов предупредил, что основная опасность заключается в том, что пациенты c заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, уже находятся на поддерживающей медикаментозной терапии. Он отметил, что она и так со временем может терять свою эффективность, в том числе на фоне изменений погодных условий. В связи с этим важно регулярно находиться на контроле у врача, подчеркнул эксперт.

Для поддержки сердечно-сосудистой системы в холода необходимо одеваться по погоде, держать в тепле всё тело, в особенности шею, голову и конечности, чтобы избежать сужения сосудов, посоветовал он. Кроме того, отметил врач, важно не забывать контролировать артериальное давление, регулярно его измерять, не пропускать прием лекарственных препаратов и избегать резких физических перегрузок.

«Однако важно помнить о разумной физической активности. Никто не исключает зарядку и прогулки на свежем воздухе, но главное — избегать переохлаждения. Базовая рекомендация — следить за артериальным давлением, за уровнем сахара в крови, за липидным профилем, включая уровень липопротеидов низкой плотности, а также за общим холестерином», — рекомендовал Баймуканов.

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9 февраля врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» об опасности гипертонии. По ее словам, она способна привести к инфаркту или инсульту, а также спровоцировать отек легких и сердечную недостаточность. По статистике, гипертонию диагностируют почти у половины взрослых людей. До 60% пожилых людей старше 60 лет также сталкиваются с этой проблемой, подчеркнула врач.

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