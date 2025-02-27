В МИД Турции назвали основы европейской безопасности шаткими без поддержки США

Европейские основы безопасности пошатнулись из-за отсутствия поддержки США. Об этом 26 февраля заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Европа разработала военный план на Украине, в основном шагая с США. Теперь, в условиях отсутствия Америки, все мобилизованные Европой методы и возможности, как политические, так и военные, внезапно оказались невостребованными. В мире, где нет зонтика безопасности, предоставленного Европе Америкой, европейцы сталкиваются с огромным кризисом безопасности», — сказал министр.

По словам главы МИД Турции, США теперь настроены на скорейшее урегулирование украинского конфликта, из-за чего посылают Европе соответствующие сигналы.

«Возможно, к лету Европейский союз или европейские страны захотят оказаться в другой структуре безопасности, вне НАТО», — считает Фидан.

24 феврала Фидан заявил о готовности Турции к проведению переговоров по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования необходимо привлечение обеих сторон конфликта и Турция готова предоставить всевозможную поддержку в этом процессе.