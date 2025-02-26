Диетолог призвала отказаться от соли в начинках для блинов

Диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала отказаться от соли в начинках для блинов для облегчения пищеварения.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 26 февраля, специалист отметила, что лучше использовать форматы мяса или рыбы без соли и добавок, а начинки с мясом или фаршем, икрой, слабосоленой рыбой и творогом тяжело перевариваются.

Кованова также рассказала, что лучше ограничить добавление варенья, джема, сгущенки или отдавать предпочтение джему со сниженным содержанием сахара.

«Лучшим вариантом будет добавить к блинам овощную тарелку, нарезку или салат и съесть ее перед употреблением блинов. Это притормозит аппетит», — заключила эксперт.

В этот же день гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что в качестве начинки для блинов лучше всего подходят красная икра, сметана и продукты с высоким содержанием белка. Для любителей сладкого врач рекомендует сухофрукты с медом, пишет сайт kp.ru.

Тогда же шеф-повар Григорий Малышев заявил, что блины прилипают при выпекании на неправильно подобранной сковороде. Предпочтение лучше отдавать сковороде с толстым дном, чугунной или с антипригарным покрытием. По словам специалиста, перед жаркой сковороду необходимо хорошо прокалить и только потом смазать ее небольшим количеством масла. Тесто для блинов должно быть однородным и настоявшимся как минимум полчаса, тогда оно получится равномерным, отмечает RT.

В этот же день врач-гастроэнтеролог Юлия Черемухина посоветовала людям с диабетом и ожирением воздержаться от блинов, поскольку это высококалорийная пища, отмечает 360.ru.

24 февраля врач-диетолог Марьяна Джутова посоветовала ограничить употребление блинов людям с заболеваниями ЖКТ. Осторожнее с ними должны быть и те, кто страдает от избыточного веса или диабета, так как в тесте и начинках содержится много углеводов и сахара. Также не стоит есть это блюдо людям с непереносимостью молока и глютена, сообщает Life.ru.

Тогда же диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала в день съедать один-два блина без начинки. Если же есть начинка, то лучше ограничиться одним блином.

Московские ярмарки на Масленицу предлагают угощения и начинки для блинов. Это фермерский мед, свежие домашние сыры, фрукты и овощи, мясные и рыбные изделия, творог и многое другое, отмечает агентство городских новостей «Москва».

23 февраля Pravda.Ru предложила несколько начинок для блинов, которые сделают блюдо еще вкуснее. Среди них — грибная, мясная, с сыром и ветчиной, с лососем и сливочным сыром, а также творожная с персиком, яблочная с грушей и корицей, вишневая.