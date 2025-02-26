Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности
Сюжет:

Диетолог призвала отказаться от соли в начинках для блинов

Диетолог Кованова: лучше отказаться от соли в начинке для блинов
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала отказаться от соли в начинках для блинов для облегчения пищеварения.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 26 февраля, специалист отметила, что лучше использовать форматы мяса или рыбы без соли и добавок, а начинки с мясом или фаршем, икрой, слабосоленой рыбой и творогом тяжело перевариваются.

Кованова также рассказала, что лучше ограничить добавление варенья, джема, сгущенки или отдавать предпочтение джему со сниженным содержанием сахара.

«Лучшим вариантом будет добавить к блинам овощную тарелку, нарезку или салат и съесть ее перед употреблением блинов. Это притормозит аппетит», — заключила эксперт.

Масленичная неделя: особые приметы и суеверия
Народные традиции и обычаи празднования каждого дня Масленицы

В этот же день гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что в качестве начинки для блинов лучше всего подходят красная икра, сметана и продукты с высоким содержанием белка. Для любителей сладкого врач рекомендует сухофрукты с медом, пишет сайт kp.ru.

Тогда же шеф-повар Григорий Малышев заявил, что блины прилипают при выпекании на неправильно подобранной сковороде. Предпочтение лучше отдавать сковороде с толстым дном, чугунной или с антипригарным покрытием. По словам специалиста, перед жаркой сковороду необходимо хорошо прокалить и только потом смазать ее небольшим количеством масла. Тесто для блинов должно быть однородным и настоявшимся как минимум полчаса, тогда оно получится равномерным, отмечает RT.

В этот же день врач-гастроэнтеролог Юлия Черемухина посоветовала людям с диабетом и ожирением воздержаться от блинов, поскольку это высококалорийная пища, отмечает 360.ru.

24 февраля врач-диетолог Марьяна Джутова посоветовала ограничить употребление блинов людям с заболеваниями ЖКТ. Осторожнее с ними должны быть и те, кто страдает от избыточного веса или диабета, так как в тесте и начинках содержится много углеводов и сахара. Также не стоит есть это блюдо людям с непереносимостью молока и глютена, сообщает Life.ru.

Тогда же диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала в день съедать один-два блина без начинки. Если же есть начинка, то лучше ограничиться одним блином.

Московские ярмарки на Масленицу предлагают угощения и начинки для блинов. Это фермерский мед, свежие домашние сыры, фрукты и овощи, мясные и рыбные изделия, творог и многое другое, отмечает агентство городских новостей «Москва».

23 февраля Pravda.Ru предложила несколько начинок для блинов, которые сделают блюдо еще вкуснее. Среди них — грибная, мясная, с сыром и ветчиной, с лососем и сливочным сыром, а также творожная с персиком, яблочная с грушей и корицей, вишневая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025