ООН назвала 2024 год «одним из худших для детей»

Согласно обзору UNICEF (ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН), воздействие вооруженных конфликтов на детей во всем мире достигло в 2024 году рекордно разрушительных уровней. Доклад организации был опубликован в субботу, 28 декабря.

По оценкам экспертов, больше детей чем когда-либо живут в зонах конфликта и насильственно перемещены из-за зоны эскалации и насилия.

«Практически по всем показателям 2024 год стал одним из худших годов для детей за всю историю ЮНИСЕФ — как по количеству пострадавших детей, так и по уровню воздействия на их жизни», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Ситуация с женщинами и девочками особенно тревожна, поскольку широко распространены сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии, добавили в организации. Только на Гаити в этом году число зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении женщин увеличилось на 1000%.

До этого, 22 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на здание бывшей школы, в которой, по данным военных, находились боевики радикального палестинского движения ХАМАС. При этом Reuters со ссылкой на медиков в секторе Газа сообщило, что в здании находились перемещенные семьи. По их данным, погибли по меньшей мере 24 палестинца, в том числе дети.

Телеканал Al Jazeera сообщал 17 декабря, что с начала палестино-израильского конфликта число погибших достигло 45 028 палестинцев, при этом ранены 106 962 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.