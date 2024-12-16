 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Петербурге молодого человека задержали после поджога военкомата
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
В Тихом океане у курильского острова Симушир танкер потерял ход
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет
/

Хлеба и убежищ: в условиях голода в Газе живет около 8 тыс. беременных

Как война в регионе отражается на мирном населении и возможно ли перемирие между ХАМАС и Израилем
Фото: Getty Images/Anadolu
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ООН предупреждают о демографическом кризисе в Газе. За последний год рождаемость в секторе сократилась практически на треть. Об этом «Известиям» сообщили в Фонде ООН в области народонаселения. Во всемирной организации уточнили, что у беременных сейчас в три раза выше риски выкидыша или смерти во время родов. Сложные гуманитарные условия обостряются с наступлением зимы. На этом фоне набирают активность переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В экспертном сообществе считают, что даже временное перемирие может привести к достижению всеобъемлющего урегулирования конфликта между сторонами.

Сокращение рождаемости в секторе Газа

В раздираемом войной секторе Газа, одном из самых густонаселенных регионов мира, рождаемость за последний год сократилась почти на 30%, сообщили «Известиям» в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Этот резкий спад вызван продолжающимися военными действиями, ухудшающейся гуманитарной ситуацией, острой нехваткой продовольствия и растущими экономическими трудностями.

— Беременные в Газе сталкиваются со значительными трудностями в доступе к безопасным родам, дородовому и послеродовому сопровождению. Продолжающийся конфликт и нападения на больницы серьезно повредили инфраструктуру здравоохранения. Ожидается, что в Газе ежемесячно будет рожать около 4 тыс. женщин. Это означает около 130 родов в день, — рассказали в ЮНФПА.

ребенок
Фото: TASS/ABACA/Habboub Ramez

Для сравнения, в ноябре 2023 года, по оценкам ведомства, в среднем ежемесячно рожали 5,5 тыс. женщин, что почти на 30% больше нынешнего числа.

Около 50 тыс. беременных остались без самого необходимого для выживания, сообщили в ООН.

— С наступлением зимы еды, материалов для временного жилья катастрофически не хватает, условия водоснабжения, санитарии и гигиены ухудшаются еще больше. И без того тревожные показатели отсутствия продовольственной безопасности и недоедания ухудшаются, — отметили в ведомстве.

Давление другого порядка: Газу зачищают три дивизии ЦАХАЛ
Но ХАМАС продолжает настаивать на выполнении его требований

В условиях голода в секторе Газа живет по меньшей мере 345 тыс. человек, в том числе 38 тыс. девочек-подростков и 8 тыс. беременных.

— В результате многие женщины вынуждены рожать дома без какой-либо медицинской помощи. У беременных сейчас в три раза выше вероятность выкидыша или смерти во время родов. Увеличивается число сообщений о преждевременных родах и рождении детей с низким весом, недоедание затрудняет грудное вскармливание для молодых матерей, — отметили в ЮНФПА.

временное убежище
Фото: TASS/AP/Khalil hamra

Фонд ООН в области народонаселения развернул в Газе шесть мобильных родильных клиник, но в нынешних условиях это слишком мало. Около 40 грузовиков, принадлежащих ООН и перевозящих средства охраны репродуктивного здоровья, предметы гигиены и оборудование, застряли в египетском городе Эль-Ариш возле границы с Газой более чем на 50 дней.

— По мере того как зимой температура падает, отсутствие необходимой медицинской помощи, жилья, одеял и средств для менструации усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки в Газе, — сообщили во всемирной организации.

Обвинения Израиля в геноциде

В Международном суде ООН уже проходили разбирательства по иску ЮАР к Израилю о защите палестинского населения от геноцида. В январе 2024 года суд постановил, что еврейское государство должно прекратить действия, подпадающие под Конвенцию о геноциде. Решение было вынесено после рассмотрения иска Южно-Африканской Республики. Суд также обязал Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказание базовых услуг населению Газы.

Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN

По данным местного минздрава, с начала конфликта погибло более 43 тыс. палестинцев, пострадало свыше 104 тыс. Более 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. Израиль опровергает эти цифры, называя их «пропагандой ХАМАС». Ранее в интервью «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что, по оценкам его страны, как минимум половина из числа погибших была вооруженными лицами и бойцами палестинского движения.

Руководство Израиля тем не менее продолжает сталкиваться с давлением мирового сообщества. Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордеры на арест премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за «преступления против человечности и военные преступления».

Обман ударами: в Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии
В миссии ООН сообщили, что израильтяне заходят глубже в страну

Суд постановил: есть основания предполагать, что Нетаньяху и Галант намеренно лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели взрослых и детей из-за недоедания и обезвоживания. При этом подчеркивается, что никакой военной необходимости в ограничении гуманитарных поставок не было.

Также суд посчитал, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за использование голода в качестве метода ведения войны, преследования и другие бесчеловечные деяния. Офис Нетаньяху обвинил МУС в изоляции Израиля и «содействии террористическим атакам» против страны.

суд ООН
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Израильское руководство резко раскритиковало решение суда. Премьер заявил, что генеральный прокурор МУС Карим Хан «подрывает право любой демократии на самозащиту от террористических организаций и агрессоров», а также обвинил генпрокурора в антисемитизме.

Переговоры по прекращению войны в Газе

В последние недели активизировались переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Палестинское движение уже заявило о получении нового текста сделки по освобождению заложников. Центром посреднических усилий вновь стали Египет и Катар. Доха ранее приостанавливала свои усилия, направленные на сделку по Газе, так как, согласно заявлениям МИД монархии, стороны конфликта не стремились к ее заключению.

По информации The Wall Street Journal, ХАМАС впервые согласилось на сохранение присутствия израильских военных в коридоре «Филадельфия» между Египтом и сектором Газа. По данным издания, палестинское движение передало список заложников, которые будут освобождены в рамках сделки, предусматривающей 60-дневный период перемирия.

ВС Израиля

Военнослужащий Израиля

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Египет не отказывался от усилий для завершения этих трагических событий. Даже временное перемирие может привести к достижению всеобъемлющего урегулирования, отметил в беседе с «Известиями» египетский специалист по международным отношениям Тарек аль-Бардиси.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади сообщал «Известиям», что палестинское движение готово проявить гибкость в некоторых пунктах сделки о прекращении огня в секторе Газа.

— Израиль хочет воспользоваться временными трудностями, передислоцировать как можно больше войск в Сирию. Кроме того, Израиль хочет убедиться, что если он займется Сирией, то ее тыл не будет открыт для ХАМАС. При этом ему удалось подорвать процесс поставок вооружения силам сопротивления, — сказал «Известиям» иранский специалист по международным отношениям Хади Исса Далул.

Газа раздора: ХАМАС согласно на послевоенную передачу ООП власти в секторе
Даст ли Израиль разрешение на возвращение Газы под контроль Рамаллы

По его мнению, в нынешних условиях ХАМАС должно согласиться на сделку, поскольку движению нет смысла продолжать боевые действия после смены власти в Сирии и ослабления «Хезболлы».

— Они оказались в блокаде. В результате больше нет возможности для операции по объединению оси сопротивления после того, что произошло в Сирии и Ливане, — поделился мнением Хади Исса Далул.

сектор газа
Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD

Новый план, предложенный Каиром и поддержанный США, направлен на развитие позитивной динамики, созданной после прекращения огня в Ливане, которое в целом соблюдается.

Всего сейчас в Газе удерживается 100 заложников, среди них два гражданина РФ — Александр Труфанов и Максим Харкин. Руководство ХАМАС считает их израильскими военными, но их готовы освободить в качестве жеста уважения к России в первую очередь, если будет заключена сделка.

Израиль 7 октября 2023-го подвергся беспрецедентной ракетной атаке и наземному вторжению со стороны ХАМАС. Бойцы палестинского движения убили более 1,2 тыс. человек и около 250 взяли в плен.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» и ввела блокаду сектора Газа. По данным минздрава анклава, от этих действий погибло более 44 тыс. человек. С начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ активно наносит удары по командным пунктам, подземным туннелям, складам оружия и другим важным объектам ХАМАС. Разрушение этой инфраструктуры ослабляет способность организации координировать свои действия и проводить крупные операции.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир