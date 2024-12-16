Хлеба и убежищ: в условиях голода в Газе живет около 8 тыс. беременных

В ООН предупреждают о демографическом кризисе в Газе. За последний год рождаемость в секторе сократилась практически на треть. Об этом «Известиям» сообщили в Фонде ООН в области народонаселения. Во всемирной организации уточнили, что у беременных сейчас в три раза выше риски выкидыша или смерти во время родов. Сложные гуманитарные условия обостряются с наступлением зимы. На этом фоне набирают активность переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В экспертном сообществе считают, что даже временное перемирие может привести к достижению всеобъемлющего урегулирования конфликта между сторонами.

Сокращение рождаемости в секторе Газа

В раздираемом войной секторе Газа, одном из самых густонаселенных регионов мира, рождаемость за последний год сократилась почти на 30%, сообщили «Известиям» в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Этот резкий спад вызван продолжающимися военными действиями, ухудшающейся гуманитарной ситуацией, острой нехваткой продовольствия и растущими экономическими трудностями.

— Беременные в Газе сталкиваются со значительными трудностями в доступе к безопасным родам, дородовому и послеродовому сопровождению. Продолжающийся конфликт и нападения на больницы серьезно повредили инфраструктуру здравоохранения. Ожидается, что в Газе ежемесячно будет рожать около 4 тыс. женщин. Это означает около 130 родов в день, — рассказали в ЮНФПА.

Фото: TASS/ABACA/Habboub Ramez

Для сравнения, в ноябре 2023 года, по оценкам ведомства, в среднем ежемесячно рожали 5,5 тыс. женщин, что почти на 30% больше нынешнего числа.

Около 50 тыс. беременных остались без самого необходимого для выживания, сообщили в ООН.

— С наступлением зимы еды, материалов для временного жилья катастрофически не хватает, условия водоснабжения, санитарии и гигиены ухудшаются еще больше. И без того тревожные показатели отсутствия продовольственной безопасности и недоедания ухудшаются, — отметили в ведомстве.

В условиях голода в секторе Газа живет по меньшей мере 345 тыс. человек, в том числе 38 тыс. девочек-подростков и 8 тыс. беременных.

— В результате многие женщины вынуждены рожать дома без какой-либо медицинской помощи. У беременных сейчас в три раза выше вероятность выкидыша или смерти во время родов. Увеличивается число сообщений о преждевременных родах и рождении детей с низким весом, недоедание затрудняет грудное вскармливание для молодых матерей, — отметили в ЮНФПА.

Фото: TASS/AP/Khalil hamra

Фонд ООН в области народонаселения развернул в Газе шесть мобильных родильных клиник, но в нынешних условиях это слишком мало. Около 40 грузовиков, принадлежащих ООН и перевозящих средства охраны репродуктивного здоровья, предметы гигиены и оборудование, застряли в египетском городе Эль-Ариш возле границы с Газой более чем на 50 дней.

— По мере того как зимой температура падает, отсутствие необходимой медицинской помощи, жилья, одеял и средств для менструации усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девочки в Газе, — сообщили во всемирной организации.

Обвинения Израиля в геноциде

В Международном суде ООН уже проходили разбирательства по иску ЮАР к Израилю о защите палестинского населения от геноцида. В январе 2024 года суд постановил, что еврейское государство должно прекратить действия, подпадающие под Конвенцию о геноциде. Решение было вынесено после рассмотрения иска Южно-Африканской Республики. Суд также обязал Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказание базовых услуг населению Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN

По данным местного минздрава, с начала конфликта погибло более 43 тыс. палестинцев, пострадало свыше 104 тыс. Более 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. Израиль опровергает эти цифры, называя их «пропагандой ХАМАС». Ранее в интервью «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что, по оценкам его страны, как минимум половина из числа погибших была вооруженными лицами и бойцами палестинского движения.

Руководство Израиля тем не менее продолжает сталкиваться с давлением мирового сообщества. Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордеры на арест премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за «преступления против человечности и военные преступления».

Суд постановил: есть основания предполагать, что Нетаньяху и Галант намеренно лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели взрослых и детей из-за недоедания и обезвоживания. При этом подчеркивается, что никакой военной необходимости в ограничении гуманитарных поставок не было.

Также суд посчитал, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за использование голода в качестве метода ведения войны, преследования и другие бесчеловечные деяния. Офис Нетаньяху обвинил МУС в изоляции Израиля и «содействии террористическим атакам» против страны.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Израильское руководство резко раскритиковало решение суда. Премьер заявил, что генеральный прокурор МУС Карим Хан «подрывает право любой демократии на самозащиту от террористических организаций и агрессоров», а также обвинил генпрокурора в антисемитизме.

Переговоры по прекращению войны в Газе

В последние недели активизировались переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Палестинское движение уже заявило о получении нового текста сделки по освобождению заложников. Центром посреднических усилий вновь стали Египет и Катар. Доха ранее приостанавливала свои усилия, направленные на сделку по Газе, так как, согласно заявлениям МИД монархии, стороны конфликта не стремились к ее заключению.

По информации The Wall Street Journal, ХАМАС впервые согласилось на сохранение присутствия израильских военных в коридоре «Филадельфия» между Египтом и сектором Газа. По данным издания, палестинское движение передало список заложников, которые будут освобождены в рамках сделки, предусматривающей 60-дневный период перемирия.

Военнослужащий Израиля Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Египет не отказывался от усилий для завершения этих трагических событий. Даже временное перемирие может привести к достижению всеобъемлющего урегулирования, отметил в беседе с «Известиями» египетский специалист по международным отношениям Тарек аль-Бардиси.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади сообщал «Известиям», что палестинское движение готово проявить гибкость в некоторых пунктах сделки о прекращении огня в секторе Газа.

— Израиль хочет воспользоваться временными трудностями, передислоцировать как можно больше войск в Сирию. Кроме того, Израиль хочет убедиться, что если он займется Сирией, то ее тыл не будет открыт для ХАМАС. При этом ему удалось подорвать процесс поставок вооружения силам сопротивления, — сказал «Известиям» иранский специалист по международным отношениям Хади Исса Далул.

По его мнению, в нынешних условиях ХАМАС должно согласиться на сделку, поскольку движению нет смысла продолжать боевые действия после смены власти в Сирии и ослабления «Хезболлы».

— Они оказались в блокаде. В результате больше нет возможности для операции по объединению оси сопротивления после того, что произошло в Сирии и Ливане, — поделился мнением Хади Исса Далул.

Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD

Новый план, предложенный Каиром и поддержанный США, направлен на развитие позитивной динамики, созданной после прекращения огня в Ливане, которое в целом соблюдается.

Всего сейчас в Газе удерживается 100 заложников, среди них два гражданина РФ — Александр Труфанов и Максим Харкин. Руководство ХАМАС считает их израильскими военными, но их готовы освободить в качестве жеста уважения к России в первую очередь, если будет заключена сделка.

Израиль 7 октября 2023-го подвергся беспрецедентной ракетной атаке и наземному вторжению со стороны ХАМАС. Бойцы палестинского движения убили более 1,2 тыс. человек и около 250 взяли в плен.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» и ввела блокаду сектора Газа. По данным минздрава анклава, от этих действий погибло более 44 тыс. человек. С начала беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ активно наносит удары по командным пунктам, подземным туннелям, складам оружия и другим важным объектам ХАМАС. Разрушение этой инфраструктуры ослабляет способность организации координировать свои действия и проводить крупные операции.