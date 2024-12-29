Сумбурное веселье: как провести Новый год безопасно

Для безопасного празднования Нового года и последующих каникул следует отказаться от доедания салатов и переизбытка алкоголя, предупредили эксперты. Необходимо соблюдать технику пожарной безопасности, а детей следует постоянно держать в поле зрения. Домашних животных запрещено кормить со стола и водить на прогулку, когда празднующие активно запускают фейерверки . Как пережить новогодние праздники — в материале «Известий».

Сохранить здоровье

В новогодние праздники в травматологических отделениях поликлиник выстраиваются очереди, а количество вызовов скорой помощи резко возрастает, рассказали «Известиям» врачи. Бурное веселье нередко заканчивается травмами, отравлением, сердечным приступом.

— Пищевое отравление и обострение хронических заболеваний ЖКТ (гастрита, холецистита, панкреатита) — самые частые неприятные итоги праздников , — пояснил эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов. — В новогоднюю ночь и последующие дни люди, как правило, едят больше, чем обычно. Чаще всего это вкусная, но очень калорийная и не слишком полезная пища: копчености, жареное мясо, салаты с майонезом, бутерброды с икрой, кондитерские изделия. А 1 и 2 января зачастую начинают доедать «прошлогодние» салаты, которые быстро портятся.

Еще один серьезный удар по здоровью наносит алкоголь , напомнил врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так, с начала декабря в аптеках и на маркетплейсах начинает лавинообразно расти спрос на средства от похмелья , добавила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская. Ближе к новогодним праздникам количество покупок «антипохмелина» увеличивается на 300–400%: люди заранее готовятся к головной боли и тошноте первого январского утра.

— Похмельем называется комплекс симптомов, вызванных алкогольным отравлением, — отметила она. — При похмелье снижается концентрация внимания, нарушается координация движений, иногда возникает сильное сердцебиение, развивается апатия. Все спиртные напитки содержат этанол, это токсин. Попадая в организм, он воздействует на нервные клетки, нарушая баланс возбуждения и торможения.

Сначала, как пояснила специалист, этанол стимулирует выработку эндорфинов и дофамина, дающих ощущение легкости и эйфории. Но при избыточном поступлении этанола в организм образуются в существенных количествах вещества, которые вызывают сонливость, нарушение речи, головокружение, тошноту.

— Этанол перерабатывается в организме ферментами печени, — сказала эксперт. — Сначала из него синтезируется ацетальдегид — еще более сильный яд, а затем — безвредная уксусная кислота. Но если человек выпил слишком много алкоголя, этот процесс замедляется и ацетальдегид накапливается в организме. Из-за его отравляющего действия страдают нервная, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы. На это накладывается обезвоживание и дефицит электролитов, так как алкоголь способствует выведению жидкости вместе с полезными минералами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отравление этиловым спиртом может вызвать обострение хронических заболеваний, а попытки опохмелиться алкогольными напитками нередко приводят к многодневному запою и хроническому отравлению этанолом , добавила Екатерина Демьяновская. Чтобы избежать печальных последствий праздничных тостов, лучше отказаться от спиртного.

Но если похмелья избежать не удалось, стоит прибегнуть к традиционным народным средствам: поспать, выпить большое количество воды, поесть горячего супа, выйти на прогулку. Хорошо включить в «похмельный» рацион бананы, чернослив, курагу или морскую капусту: они содержат калий, помогающий восполнить его дефицит, который образуется из-за приема алкоголя.

— При похмелье стоит избегать лекарств на основе ацетилсалициловой кислоты, к которым относится и большинство популярных шипучих «антипохмелинов» , — подчеркнула врач. — Такие препараты раздражают желудок, которому и так досталось от алкоголя. Также не рекомендуется употреблять жирную и слишком калорийную пищу — это создаст дополнительную нагрузку на печень. Очень опасно «лечить» похмелье баней: это может привести к сердечно-сосудистым катастрофам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В новогодние праздники возрастает риск развития сердечного приступа. Эмоциональная нагрузка, предновогодняя суета и стресс, обильная еда и алкогол ь — всё это способствует обострению сердечно-сосудистых заболеваний, отметил Роман Иванов. Проблемы могут возникнуть даже у здоровых людей.

— В медицине даже есть такое понятие — «синдром праздничного сердца», — рассказал врач. — Он обозначает сбой сердечного ритма из-за резкого нарушения образа жизни во время длинных праздников. Чтобы предотвратить эту опасность, важно находить время на отдых, соблюдать умеренность в еде и спиртных напитках , а лучше вовсе отказаться от последних, обращать внимание на свое состояние и не геройствовать во время прогулок и занятий зимними видами спорта.

Как избежать пожаров в Новый год

В новогодние праздники случается больше всего пожаров в жилых помещениях, чем за весь оставшийся год. По данным МЧС, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года в России произошло более 5,5 тыс. пожаров. Так, из-за низких температур нагрузка на электросети намного выше, ведь россияне активно используют различные обогреватели, особенно в ночное время, напомнила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.

— Кроме того, с началом новогодних каникул почти в каждом доме появляются гирлянды, декоративные свечи и прочие атрибуты праздника, которые значительно повышают риск воспламенения, — рассказала она. — Нельзя забывать и про известную российскую традицию ходить под Новый год в баню, что тоже отражается в страховой статистике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно данным «Росгосстраха», в новогодние праздники риск возникновения пожаров заметно возрастает, причем с годами «огненных» страховых событий в каникулы становится только больше. Например, в праздники 2023 года в компании зафиксировали на 7% больше пожаров, чем годом ранее. А в первой декаде января 2024 года таких страховых событий было еще на 22,5% больше.

— Выбирая гирлянду, обратите внимание на светодиодные изделия, — пояснила Юлия Серова. — Таким украшениям, в отличие от ламп накаливания, не страшны перепады напряжения. При покупке также важно проверять количество лампочек, сроки годности, информацию о производителе, изоляцию проводов и качество обмотки рядом с вилкой или блоком питания . Не поленитесь поискать на упаковке маркировку EAC, которая говорит о соответствии изделия требованиям безопасности .

Резкий запах пластмассы, по ее словам, должен стать «тревожным звонком» — есть вероятность, что при изоляции гирлянды использовался некачественный пластик, который при нагревании может выделять токсичные формальдегиды и спровоцировать возгорание.

В МЧС указали, что не стоит забывать и о безопасной установке елки. Так, в середине декабря 2024 года в пятиэтажке на Садовой-Черногрязской улице в Москве загорелась елка. Возгорание оперативно потушили хозяева квартиры, пострадал человек.

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

«Елку устанавливайте на устойчивой подставке, дерево не должно касаться штор, стен и потолка, не украшайте игрушками из горючих материалов, приобретайте только сертифицированную гирлянду, отключайте гирлянду, уходя из дома и перед сном» , — отметили в ведомстве.

Ароматические свечи — один из традиционных подарков на Новый год. Они придают дому уют, но здесь нужно проявить осторожность. Важно не оставлять их без присмотра. Свечи должны находиться на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов и предметов, таких как занавески, мебель и бумага.

— Кроме того, мало кто знает, что тушить свечи нужно определенным образом: вместо того чтобы задувать их, нужно использовать специальный гаситель или просто окунуть фитиль в расплавленный воск, чтобы избежать разлета искр, — сказала Юлия Серова.

Первая помощь при ожогах

Баня у многих россиян входит в обязательную программу загородных новогодних развлечений. И это хобби требует внимательного отношения не только к своему здоровью, но и к используемому оборудованию. Перекал печи, вылет искр и угольков из топки, плохая изоляция дымохода, несоответствие проводки параметрам электропечи — всё это тоже может привести к возгоранию.

— Например, в каникулы 2024 года 18% пожаров, о которых заявили наши клиенты, были связаны с банями, — отметила Юлия Серова.

В период новогодних праздников увеличивается число травм, в том числе и ожоги различной локализации , подтвердил врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков.

— Наиболее распространенные ожоги — термические, — сказал он. — В праздничный период они могут возникать, например, при неосторожном использовании фейерверков, петард, бенгальских огней и так далее. Степень поражения тканей зависит от температуры и продолжительности воздействия повреждающего фактора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Фейерверки, по его словам, особенно часто становятся причиной ожогов лица и глаз.

При получении ожога в первую очередь следует оценить степень поражения. Поверхностный затрагивает только верхний слой кожи — эпидермис, при этом поврежденный участок будет красным, а при надавливании будет отмечаться болезненность и бледность. Первая помощь в этом случае заключается в охлаждении места ожога водой не менее 10–15 минут, а далее необходимо нанести средство с дексапантенолом и наложить стерильную повязку.

— При более глубоком поражении — на уровне дермы — отмечается покраснение, появляются пузыри с жидкостью и выраженная болезненность ожоговой раны, может быть отслоение кожи, — отметил хирург. — При этих проявлениях необходимо обратиться к врачу. В случае если пузыри самостоятельно вскрылись, то в ожидании медицинской помощи следует обработать ожоговую рану антисептиком и наложить на нее стерильную повязку.

Ни в коем случае нельзя в домашних условиях прокалывать пузыри, а также обрабатывать ожоговую рану спиртом, марганцовкой, маслом, жирным кремом, сметаной, подчеркнул эксперт. Эти действия могут привести к ухудшению состояния поврежденного участка тела.

Как сделать Новый год безопасным для детей

Чтобы сделать новогодний период безопасным для здоровья ребенка, с ним прежде всего необходимо поговорить о том, как правильно вести себя в местах большого скопления людей , рассказала педиатр клиник сети «РЖД Медицина» Ольга Голыжникова.

— Убедитесь, что он знает, как зовут маму и папу, помнит хотя бы один из их телефонов и свой адрес, — сказала она. — После больших мероприятий обязательно мыть руки, это должно стать неукоснительным правилом . Обратите внимание на праздничный стол. Не стоит маленькому ребенку давать всё, что есть на столе, особенно если в повседневной жизни это не входит в его рацион. Заранее составьте меню для ребенка.

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Внимательно отнеситесь к новогодней елке: она должна стоять в безопасном для детей месте. Также, указала врач, стоит проверить сертификат соответствия у гирлянд и не оставлять их включенными, если взрослых нет рядом.

— Если хотите заказать поздравление на дом, пользуйтесь услугами проверенных агентств, — добавила Ольга Голыжникова. — Как правило, их сотрудники имеют медицинскую книжку, а значит, прошли диспансеризацию и сдали необходимые анализы для допуска к работе. Заранее обговорите сценарий праздника с агентом. Иногда маленькие дети пугаются присутствия сказочных героев.

Кроме того, следует одеваться по погоде. Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких температур вызывают обморожение.

— Обморожение возможно даже при небольшой температуре, но при повышенной влажности, а также если на ребенке мокрая одежда, — подчеркнула специалист. — Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щеки. Прислушивайтесь к ребенку, периодически интересуйтесь его самочувствием, старайтесь двигаться на улице. При длительном пребывании на воздухе возьмите термос с теплым напитком.

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Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова напомнила и о зимних забавах, которые могут приводить к травмам. Так, в результате катания с горки на ледянке или ватрушке можно получить ушибы, рваные раны, переломы, разрывы и растяжения связок, вывихи.

— Для предотвращения таких ситуаций следует правильно выбрать средство для катания: предпочтение стоит отдать санкам, а не ватрушкам, — отметила она. — Также важно выбирать местность для катания правильно: это должны быть специально приготовленные территории или склоны, расположенные вдали от водоемов, проезжей части, массива деревьев и камней . Кататься со склона следует только сидя и вперед ногами, поскольку это основной способ управления ледянкой или санями, а после скатывания — сразу отойти в сторону, чтобы избежать столкновения с другими людьми.

Как позаботиться о питомцах

Праздничный период, несмотря на его радостную атмосферу, может стать серьезным испытанием и для домашних животных , рассказал «Известиям» директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Громкие застолья, фейерверки, сбой привычного распорядка и соблазн угостить любимцев яствами с праздничного стола создают стрессовые условия, которые могут повлиять на их здоровье и поведение.

— Самая главная стрессовая ситуация для животных — шумные вечеринки, — сказал он. — Большое количество людей, громкая музыка и нарушение привычного режима могут вызывать у питомцев тревожность . Это способно стать причиной проявления агрессии или привести к апатии. Чтобы минимизировать этот стресс, необходимо заранее создать для животного укромное место в доме, где оно сможет чувствовать себя в безопасности. Это пространство должно быть тихим, недоступным для гостей и заранее знакомым питомцу.

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Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко предупреждает: даже если вам кажется, что от одной оливки или кусочка колбасы питомцу ничего не будет, это не так.

— Большинство готовой еды содержит избыточное количество соли и жира, что может вызвать расстройство пищеварения у собак и кошек, — отметила она. — Тот же эффект могут вызывать другие категории продуктов, например безобидные на первый взгляд фрукты и ягоды. Для людей они часть сбалансированного рациона. А вот для собак и кошек переваривание того же винограда, особо токсичного даже в небольших количествах , чревато симптомами сильнейшего отравления и значительным ухудшением работы почек, вплоть до летаргии.

Среди опасных для животных продуктов Григорий Балагуров также выделил шоколад, который содержит теобромин, токсичный для собак и кошек, а хлебобулочные изделия могут вызывать раздражение органов пищеварения . Жирные и острые блюда с большим количеством специй, такие как колбаса и соленья, перегружают поджелудочную железу, а такие ингредиенты, как лук и чеснок, способны нанести большой вред пищеварительной системе.

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— Особенно внимательно нужно отнестись к напиткам. Даже небольшое количество алкоголя может спровоцировать тяжелое отравление, — отметил он. — Чтобы избежать этих рисков, рекомендуется полностью исключить доступ питомцев к столу, а в качестве альтернативы предлагать специализированные лакомства из зоомагазина.

Кроме еды в праздничные дни особый стресс для питомцев представляют фейерверки и пиротехника. Громкие звуки и яркие вспышки могут вызывать панические атаки, особенно у собак.

— Важно заранее подготовиться к таким ситуациям, — сказал Григорий Балагуров. — Для прогулок не выбирайте парки, придомовые территории и стадионы, где есть большое скопление людей и высокая вероятность столкнуться с пиротехникой. Животное должно быть на поводке, чтобы исключить риск побега в случае испуга. Если же вы замечаете, что питомец особенно боится громких звуков, можно заранее обсудить с ветеринарным врачом использование успокаивающих средств.

Безопасность животного в праздничный период — это ответственность владельца, подчеркнул он. А забота о четвероногих друзьях — это прежде всего внимание к их потребностям.