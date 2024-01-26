Братьям — не меньшее: россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных

Россияне смогут оформить налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если питомцы официально зарегистрированы . Такой законопроект 26 января будет направлен на заключение в правительство для внесения в Госдуму, выяснили «Известия». Мера стимулирует владельцев животных проходить официальную регистрацию, а значит, повысит их ответственность по содержанию питомцев и контролю за их поведением . Инициативу поддерживают заводчики животных , при этом экономисты считают, что государство вряд ли в нынешних экономических условиях будет делать такие налоговые послабления .

Повысить стимул

В России планируют ввести налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них есть официальная регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.

«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации . Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

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Сегодня социальный налоговый вычет может получить человек, оплативший медуслуги, оказанные ему самому и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.

«Проект закона разработан в целях стимулирования процесса регистрации домашних животных», — подчеркивается в документе.

На данный момент в некоторых субъектах такая процедура уже носит обязательный характер. Как говорится в пояснительной записке, она позволяет властям контролировать популяцию животных, а также предотвращать неправомерное обращение с ними . Речь идет о Ленинградской, Московской, Мурманской, Иркутской, Калужской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области, НАО, Коми, республиках Марий Эл, Бурятия и ЯНАО . С 1 сентября этого года она будет действовать в Нижегородской области.

— Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации . Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи. За ежегодную вакцинацию, их обследование и лечение люди тратят круглую сумму в год даже в государственных ветклиниках , — сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков.

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Депутат уверен, что именно регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных. Ведь питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и сразу найти его хозяина .

— С точки зрения налогового законодательства мы ничего менять не предлагаем. Просто добавляется еще одна опция. Это те же, как у физлиц, 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 тыс. рублей , — пояснил депутат.

26 января законопроект будет направлен фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким на отзыв в кабмин, выяснили «Известия». Редакция направила запрос в Минфин с просьбой оценить перспективы поддержки этой инициативы.

За и против

Лечение животных сегодня стало очень дорогим, поэтому инициатива депутатов заслуживает поддержки , заявила «Известиям» руководитель московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова.

— Сегодня с оказанием медицинской помощи животным в России очень плохое положение. Если будет возвращаться хотя бы 13%, то эти деньги владельцы, безусловно, потратят на своих питомцев , — заявила она.

Это мнение разделяет эксперт-кинолог Ирина Федорова. По ее словам, еще несколько лет назад один из самых эффективных препаратов от клещей для собак обходился в 1,3 тыс. рублей, а сейчас он стоит от 8,5 тыс. рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Не дай бог, если кто-то из животных заболеет. Хорошие препараты очень дорогие, и их практически нет. Я уже не говорю про операции. Три года назад на удаление матки и яичников своей собаке мне пришлось потратить вместе с реабилитацией 54 тыс. рублей, сейчас эту сумму можно смело умножать на два , — пояснила она.

Ирина Федорова считает, что 13% от 120 тыс. рублей не та сумма, которая может побудить человека к регистрации животного, при этом она убеждена, что такая регистрация необходима .

— Зачастую люди приобретают собак и не занимаются их воспитанием. Просто отправляют их на свободный выгул на улице, не думая о последствиях и безопасности окружающих. Конечно, если у животного будет идентификационный номер, то его хозяина в случае каких-либо инцидентов можно будет всегда привлечь к ответственности , — подчеркнула эксперт.

Инициатива депутатов гуманная и правильная, но вряд ли сегодня она будет первостепенной для Минфина , полагает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

— Безусловно, регистрация домашних животных нужна. Это общемировой тренд, и во всех развитых странах она уже введена. В России, чтобы побудить людей регистрировать питомцев, необходимо провести определенную пиар-кампанию, объяснить, что это делается не с целью сбора налогов . С этой точки зрения этот законопроект заслуживает внимания, — пояснил он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

При этом Георгий Остапкович также полагает, что в нынешних экономических условиях государство вряд ли будет делать такие налоговые послабления в отношении животных.