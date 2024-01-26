Братьям — не меньшее: россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных
Россияне смогут оформить налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если питомцы официально зарегистрированы. Такой законопроект 26 января будет направлен на заключение в правительство для внесения в Госдуму, выяснили «Известия». Мера стимулирует владельцев животных проходить официальную регистрацию, а значит, повысит их ответственность по содержанию питомцев и контролю за их поведением. Инициативу поддерживают заводчики животных, при этом экономисты считают, что государство вряд ли в нынешних экономических условиях будет делать такие налоговые послабления.
Повысить стимул
В России планируют ввести налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них есть официальная регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.
«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».
Сегодня социальный налоговый вычет может получить человек, оплативший медуслуги, оказанные ему самому и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.
«Проект закона разработан в целях стимулирования процесса регистрации домашних животных», — подчеркивается в документе.
На данный момент в некоторых субъектах такая процедура уже носит обязательный характер. Как говорится в пояснительной записке, она позволяет властям контролировать популяцию животных, а также предотвращать неправомерное обращение с ними. Речь идет о Ленинградской, Московской, Мурманской, Иркутской, Калужской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области, НАО, Коми, республиках Марий Эл, Бурятия и ЯНАО. С 1 сентября этого года она будет действовать в Нижегородской области.
— Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи. За ежегодную вакцинацию, их обследование и лечение люди тратят круглую сумму в год даже в государственных ветклиниках, — сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков.
Депутат уверен, что именно регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных. Ведь питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и сразу найти его хозяина.
— С точки зрения налогового законодательства мы ничего менять не предлагаем. Просто добавляется еще одна опция. Это те же, как у физлиц, 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 тыс. рублей, — пояснил депутат.
26 января законопроект будет направлен фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким на отзыв в кабмин, выяснили «Известия». Редакция направила запрос в Минфин с просьбой оценить перспективы поддержки этой инициативы.
За и против
Лечение животных сегодня стало очень дорогим, поэтому инициатива депутатов заслуживает поддержки, заявила «Известиям» руководитель московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова.
— Сегодня с оказанием медицинской помощи животным в России очень плохое положение. Если будет возвращаться хотя бы 13%, то эти деньги владельцы, безусловно, потратят на своих питомцев, — заявила она.
Это мнение разделяет эксперт-кинолог Ирина Федорова. По ее словам, еще несколько лет назад один из самых эффективных препаратов от клещей для собак обходился в 1,3 тыс. рублей, а сейчас он стоит от 8,5 тыс. рублей.
— Не дай бог, если кто-то из животных заболеет. Хорошие препараты очень дорогие, и их практически нет. Я уже не говорю про операции. Три года назад на удаление матки и яичников своей собаке мне пришлось потратить вместе с реабилитацией 54 тыс. рублей, сейчас эту сумму можно смело умножать на два, — пояснила она.
Ирина Федорова считает, что 13% от 120 тыс. рублей не та сумма, которая может побудить человека к регистрации животного, при этом она убеждена, что такая регистрация необходима.
— Зачастую люди приобретают собак и не занимаются их воспитанием. Просто отправляют их на свободный выгул на улице, не думая о последствиях и безопасности окружающих. Конечно, если у животного будет идентификационный номер, то его хозяина в случае каких-либо инцидентов можно будет всегда привлечь к ответственности, — подчеркнула эксперт.
Инициатива депутатов гуманная и правильная, но вряд ли сегодня она будет первостепенной для Минфина, полагает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
— Безусловно, регистрация домашних животных нужна. Это общемировой тренд, и во всех развитых странах она уже введена. В России, чтобы побудить людей регистрировать питомцев, необходимо провести определенную пиар-кампанию, объяснить, что это делается не с целью сбора налогов. С этой точки зрения этот законопроект заслуживает внимания, — пояснил он «Известиям».
При этом Георгий Остапкович также полагает, что в нынешних экономических условиях государство вряд ли будет делать такие налоговые послабления в отношении животных.