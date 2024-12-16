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И вот она нарядная: почему к празднику лучше приодеться, чем худеть

Стилисты и диетолог рассказали, как выглядеть красиво и стильно в новогоднюю ночь, не мучая себя диетами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Перед новогодними праздниками в интернете особенно актуален запрос о том, какие диеты срочно помогут избавиться от лишних килограммов. Даже за несколько дней до торжества женщины не теряют надежды влезть в красивое, но узкое платье. Реально ли стать стройнее в рекордно короткие сроки, как замаскировать недостатки фигуры с помощью одежды и какие приемы помогают выглядеть моложе и эффектнее — в материале «Известий».

Лишние килограммы

Многим свойственно откладывать подготовку к новогоднему торжеству на последний момент в надежде на чудо. Доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Анастасия Лебедева настроена скептически по отношению к тому, что можно быстро сбросить вес к празднику, как утверждают некоторые бьюти-блогеры.

— Такие «советы» даются без учета индивидуальных особенностей организма и могут нанести серьезный вред здоровью. Резкое ограничение рациона способно привести к дефициту питательных микроэлементов и витаминов, замедлению обмена веществ и даже к проблемам с пищеварением, — предостерегает Анастасия Лебедева.

Овощи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С точки зрения ученого, если придерживаться сбалансированного рациона и соблюдать достаточную физическую нагрузку, то, например, за месяц можно добиться умеренного снижения веса — от 1 до 4 кг. А вот коррекция массы тела за три дня или неделю будет связана больше с потерей жидкости, а не с уменьшением жировой массы.

— Для того чтобы выглядеть красиво и подтянуто, важно сосредоточиться на сбалансированном питании и физической активности. Уменьшить отечность и вывести лишнюю воду из организма помогут продукты, богатые калием: бананы, шпинат, авокадо. Следует также сократить количество соли в рационе, — говорит Анастасия Лебедева.

По словам эксперта, ради красоты и здоровья нужно следить за употреблением достаточного количества белка — это поможет поддерживать мышечную массу и тонус кожи. Стоит включить в рацион продукты, содержащие антиоксиданты (ягоды, цитрусовые, зеленый чай). Они способствуют обновлению клеток и придают коже здоровый вид.

Какой размер

Профессиональный стилист, консультант по имиджу Александра Левитина не видит смысла приобретать наряды, если для них требуется худеть в авральном режиме.

Стоит ли выбирать платье для другой, абстрактной женщины? — рассуждает Александра Левитина. — Подберите наряд для той, кого вы видите в зеркале каждый день, с ее уникальным лицом, телосложением и характером: для себя.

Платье
Фото: Getty Images/supersizer

Куратор-преподаватель школы бизнес-образования Fashion Factory School, основатель Сообщества стилистов Валерия Малькова считает, что если женщине действительно нужна сильная мотивация в обретении фигуры мечты, то покупка платья может стать стимулом обрести хорошую форму к Новому году или другому празднику.

— Однако я рекомендую всё же выбрать платье, которое соответствует вашему нынешнему размеру, чтобы получить удовольствие от себя, своего наряда и отражения в зеркале. Насладитесь новогодней ночью в полной мере, а потом пообещайте себе, что теперь будете готовиться к праздникам заранее, — советует Валерия Малькова.

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Под цвет лица

Женщины, подбирая наряд, чаще всего пытаются замаскировать такие проблемные места, как выпирающий живот и полные бедра. А кто-то ищет волшебные лайфхаки, помогающие отвлечь внимание от двойного подбородка и усталого лица.

Важна не коррекция, а пропорции, гармония объемов и другие нюансы, которые создают образ, — комментирует Александра Левитина. — Не бывает «проблемных моментов» — есть особенности фигуры, с которыми важно уметь грамотно работать, учитывая горизонтальные и вертикальные силовые линии, а также возможные акценты.

Новый год
Фото: Getty Images/Liudmila Chernetska

Одним из самых несложных и интересных стилистических приемов, помогающих зрительно уменьшить животик, бока и зону галифе, эксперт считает четкую линию плеча и так называемый расстегнутый контрастный второй слой (например, черные джемпер и брюки и более светлый пиджак).

Валерия Малькова советует выбирать полуприлегающий или свободный силуэт, но при этом избегать слишком объемных вещей. Они не только не скроют животик и бедра, но могут визуально добавить объема.

Если говорить о принтах и рисунках на ткани, то предпочтение стоит отдавать вертикальным или диагональным линиям — они помогут визуально вытянуть фигуру и скрыть ее нежелательные особенности, — разъясняет Малькова.

Универсальный наряд

Чаще всего россияне подыскивают для торжественного повода универсальную одежду, чтобы она пригодилась и после праздника.

— Рекомендую выбирать наряд в минималистичном стиле. Например, без акцентного декора, фурнитуры или принта, — подсказывает Александра Левитина. — Подобное изделие будет отличной основой для акцентов, которые как раз и создадут ощущение праздничного и более экспрессивного облика. В дальнейшем аксессуары можно будет менять, подстраиваясь под уместность ситуаций, а наряд использовать и для повседневных случаев.

Праздник
Фото: Getty Images/filadendron

Консультант по имиджу советует избегать неуместной одежды, поскольку стильный образ — это не только красивая одежда и аксессуары, но и общий контекст ситуации. Например, если предполагается, что на праздничном мероприятии придется много двигаться, то стоит хорошо подумать о высоте каблука, а также избегать слишком тесных нарядов. Неуместность создает не только эмоциональный дискомфорт, но и телесный, отмечает эксперт.

Валерия Малькова также считает, что наряд должен соответствовать характеру мероприятия — это ключевое правило при подготовке образа к новогоднему празднику.

— Независимо от того, отмечаете ли торжество в компании друзей, дома, за городом или в ресторане, важно именно соответствовать обстановке. Узнайте заранее, где будет проходить мероприятие, будет ли возможность переодеться, есть ли определенная тематика вечеринки или дресс-код. И выберите наряд, который будет соответствовать общему настроению, — комментирует Малькова.

Тогда на празднике будет комфортно, а выбранная одежда позволит человеку чувствовать себя уверенно и наслаждаться праздничной атмосферой.

Секреты красоты

Накануне праздника женщины не только придирчиво смотрят на весы, но и особенно критично вглядываются в свое отражение в зеркале. Анастасия Лебедева уверена: нет никаких особенных лайфхаков для свежего и молодого внешнего вида, которые доступны только избранным.

Спорт-зал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Секрет красоты и свежести достаточно прост: сбалансированный рацион, физическая нагрузка, свежий воздух и качественный отдых. Для поддержания уровня гидратации кожи старайтесь пить не менее 1,5–2 л воды в день. Не переедайте в основные приемы пищи — лучше добавьте несколько небольших полезных перекусов в течение дня: орехи, фрукты, йогурт, — подсказывает Лебедева.

Помимо питания следует позаботиться о физической активности. Даже легкие тренировки или прогулки помогут улучшить кровообращение и сделают человека более энергичным и привлекательным, считает эксперт. А полноценный сон будет способствовать восстановлению клеток и улучшению общего состояния кожи.

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Александра Левитина считает, что усталое лицо можно освежить с помощью подходящих оттенков, которые сделают кожу ровнее и визуально придадут всей портретной зоне общую выразительность. Однако тут единой рекомендации не существует, поскольку важную роль играет индивидуальный колорит внешности. Для того чтобы поиграть с фасоном и цветом, эксперт рекомендует понаблюдать за приемами, которые дизайнеры демонстрируют в текущем сезоне.

— Для этого необходимо обращаться к актуальным и качественным визуальным источникам: показы Prada (сочетание более спокойных и акцентных цветов), Tod’s (игра умеренных фасонов и объемов верхнего и нижнего изделий, а также их гармония), — подсказывает Александра Левитина.

Макияж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Конечно, даже советы дизайнеров не дадут готовых решений, но во всяком случае позволят остановить глаз на том, что нравится, подчеркивает эксперт.

Чтобы освежить лицо и сделать овал более четким, в портретной зоне выбирайте сочетания светлых цветов с глубокими или яркими в зависимости от вашего образа в целом, — говорит Валерия Малькова. — Такой контраст сделает лицо более выразительным, а кожу отдохнувшей.

Елочное украшение

Если застолье обещает быть обильным, Валерия Малькова советует заранее позаботиться о том, чтобы одежда в первую очередь была комфортной. Любителям поесть лучше выбирать модели с дополнительными пуговицами или эластичными элементами, такими как растягивающийся пояс. Кстати, многие бренды сейчас предлагают такие решения.

Новогодний стол
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тем не менее лучше воздержаться от переедания, чтобы праздник не стал испытанием для здоровья, а потом не пришлось бы снова задумываться о диетах. Анастасия Лебедева советует ограничить за новогодним столом дегустацию некоторых продуктов. Например, надо помнить, что соленые закуски способствуют задержке жидкости, а это приводит к отекам. Сладостей тоже следует по возможности избегать, так как избыток сахара способен вызывать резкие колебания уровня глюкозы, что ухудшает самочувствие. Эксперт напоминает, что алкоголь не только калориен, но и способен привести к обезвоживанию и отечности. Лучше воздержаться от слишком жирных и жареных блюд — они тяжело перевариваются и нередко вызывают дискомфорт в желудке. Соблюдать правила здорового питания следует и после новогодней ночи, чтобы не было риска набрать за каникулы лишние килограммы.

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