Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен дал 28 декабря совет избранному президенту США Дональду Трампу по решению конфликта на Украине.

«Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: Во-первых, во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Кроме того, как отметил Малинен, Трампу следует понять, что Россия не планирует брать под контроль всю Украину, добавила «Газета.Ru».

Накануне сообщалось, что почти половина населения Украины считает, что победа республиканца на выборах президента США поможет быстрее закончить вооруженный конфликт на Украине. Кроме того, 7% опрошенных убеждены, что достигнутый мир может быть «полностью справедлив для Украины» и только 11% имеют мнение, что мир будет «полностью несправедлив для Украины».

До этого, 24 декабря, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что тот не хочет повторения ситуации с Минскими соглашениями, а хочет справедливого, устойчивого и защищенного мира. В раде, комментируя эти слова, сказали, что для президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек) это плохие новости.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет. Он уточнил, что Россия открыта для урегулирования ситуации, однако Киев не демонстрирует своей готовности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.