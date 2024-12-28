Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий
Общество
Минтранс сообщил об очистке всех загрязненных участков в Керченском проливе
Общество
Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» закольцевали боновыми заграждениями
Общество
Правительство запретило звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенниками
Политика
Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН
Мир
Посол РФ в Мали заявил об открытии Украиной второго фронта в Африке
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту убийства четырех детей в Тверской области
Мир
Лукашенко помиловал 20 осужденных за экстремистские преступления
Общество
Мишустин посетил «Союзмультфильм» вместе с участвующими в «Елке желаний» детьми
Политика
Путин подписал закон о передаче уголовных дел добровольцев военным судам
Мир
Шольц подтвердил желание Трампа завершить украинский конфликт
Авто
В России произошло 344 ДТП за минувшие сутки
Политика
Путин подписал закон о приостановке запрета деятельности террористической организации
Авто
Продажи новых авто в России могут достичь 1,65 млн штук в 2025 году
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололед в Москве 28 декабря
Общество
Глава Мариуполя заявил о сдаче более 1 тыс. многоквартирных домов после капремонта
Культура
Шеф-редактор «ЛитРес» рассказала о самых интересных книгах 2024 года
Культура
Опубликована рецензия на второй сезон сериала «Игра в кальмара»
Сюжет:

На Западе рекомендовали Трампу признать неспособность победить Россию

Профессор Малинен: Трамп вынужден признать непобедимость России в конфликте
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен дал 28 декабря совет избранному президенту США Дональду Трампу по решению конфликта на Украине.

«Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: Во-первых, во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Кроме того, как отметил Малинен, Трампу следует понять, что Россия не планирует брать под контроль всю Украину, добавила «Газета.Ru».

Встречные предложения: кто кроме Швейцарии может принять саммит Путина и Трампа
Переговоры двух лидеров если и состоятся, то на Ближнем Востоке, полагают эксперты

Накануне сообщалось, что почти половина населения Украины считает, что победа республиканца на выборах президента США поможет быстрее закончить вооруженный конфликт на Украине. Кроме того, 7% опрошенных убеждены, что достигнутый мир может быть «полностью справедлив для Украины» и только 11% имеют мнение, что мир будет «полностью несправедлив для Украины».

До этого, 24 декабря, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что тот не хочет повторения ситуации с Минскими соглашениями, а хочет справедливого, устойчивого и защищенного мира. В раде, комментируя эти слова, сказали, что для президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек) это плохие новости.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет. Он уточнил, что Россия открыта для урегулирования ситуации, однако Киев не демонстрирует своей готовности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024