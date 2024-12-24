Келлог заявил о нежелании Трампа допустить повторения Минских соглашений

Избранный президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы ситуация с Минскими соглашениями повторилась. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил спецпосланник по Украине в кабинете следующего американского главы Кит Келлог.

«Мы видели мирные процессы в прошлом, например попытку России и Украины в рамках минского переговорного процесса, которая явно провалилась. Президент [Трамп] не хочет подобного. <…> Он хочет справедливого, устойчивого и защищенного мира», — заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

Он добавил, что Трамп «осознает важность тех отношений, которые у него есть с союзниками». Он выразил надежду на то, что избранному американскому президенту удастся добиться урегулирования конфликта.

Ранее, 22 декабря, Трамп рассказал, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Республиканец добавил, что, будь он на месте действующего президента США Джо Байдена, он вообще не допустил бы такого кризиса.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день указал, что для встречи российского лидера с республиканцем пока нет каких-либо реальных импульсов.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов. Итоги голосования были встречены продолжительными овациями в предвыборном штабе Трампа. Выступая перед сторонниками, республиканец заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.