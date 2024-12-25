Турпоток из РФ в Оман может вырасти на 25% за год
Туристический поток из России в Оман за 2024 год может превысить прошлогодний показатель на 25% — количество российских туристов может достигнуть 70 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в российской дипмиссии в Омане.
«В последние годы идет наращивание взаимодействия с Султанатом Оманом в сфере культуры и туризма. В настоящее время наблюдается заметное увеличение потока туристов из России. Согласно предварительным оценкам, ожидается, что их количество к концу 2024 года может достигнуть 70 тыс. человек», — сообщил «Известиям» исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Осадчий.
Он добавил, что в 2023 году монархию посетили 53 тыс. граждан РФ.
При этом в российском посольстве рассказали об интересе оманских граждан к России. В основном подданные султаната посещают Москву и Санкт-Петербург, растет популярность Казани, Сочи и других городов России.
«На повестке дня стоит вопрос о подготовке межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Султаната Оман. Работа на этом направлении продолжается. Обе стороны содействуют развитию туристических обменов», — отметили в диппредставительстве.
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