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Делегация Израиля покинет переговоры в Дохе для «внутренних консультаций»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Делегация Израиля покинет Доху, где ведутся переговоры об освобождении в секторе Газа заложников, чтобы провести «внутренние консультации». Об этом 24 декабря сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Переговорная команда <…> вернется сегодня вечером из Катара в Израиль после недели важных переговоров. Команда возвращена для внутренних консультаций в Израиле по поводу продолжения переговоров о возвращении заложников», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в команду переговоров входят службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, а также сотрудники разведслужбы «Моссад».

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Ранее, 23 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников есть «определенный прогресс». Нетаньяху подчеркнул, что прогресс обусловлен военным давлением на ХАМАС в Газе и смертью главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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