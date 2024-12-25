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Более 30% россиян заявили о нехватке доброго контента

Исследование: 34% опрошенных россиян не хватает доброго контента
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Фото: Getty Images/Maksim Zilberman
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Доброго контента не хватает 34% россиян. Об этом говорится в результатах исследования МТС Live, с которыми ознакомились «Известия» 25 декабря.

По мнению 85% респондентов, это одинаково нужно и детям, и взрослым. Многие участники опроса (43%) понимают под таким словосочетанием всё, что вызывает позитивные эмоции и поднимает настроение, 38% считают добрым контентом хорошие новости в Сети и по ТВ, 27% — семейные развлечения и мероприятия.

Эксперты выяснили, что 34% опрошенных предпочитают добрый контент в формате офлайн. Их любимые категории мероприятий — концерты (24%), спектакли и мюзиклы (22%) и выставки (13%).

Кроме того, 34% респондентов отметили, что потребность в такой позитивной информации ощущается в стрессовые или сложные периоды. При этом многие в подобные моменты любят делиться добрым контентом: присутствие близкого человека помогает справляться с негативом и тревогой, считают 27% участников опроса.

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Ранее, 21 ноября, руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова сообщила, что сериалы стали самым востребованными для россиян на ТВ и в онлайн-кинотеатрах. Топ-30 по поиску возглавили проекты «Слово пацана: кровь на асфальте», «Жизнь по вызову», «Волшебный участок», «Универ», «Пацаны». Кроме того, довольно большой интерес россияне проявляют к турецким и корейским сериалам.

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