Яга ягодка опять: сказка про лесную колдунью возглавила прокат

«Баба Яга спасает Новый год» в свой первый уикенд заработала 161 млн рублей и заняла первое место в топе национального бокс-офиса. Российские кинотеатры отдали фильму почти четверть всех сеансов. Впервые за три недели «Паддингтон 3» закончил выходные не на первом месте, его сборы в сравнении с прошлым уикендом упали почти вдвое. Зато его общая касса превысила полмиллиарда рублей. В формате превью триумфально прошли «Елки 11», продемонстрировав самую высокую наработку на сеанс.

Дед Мороз и Баба Яга — против Снежной королевы

В прошлом году Баба Яга спасала мир, в этот раз — всего лишь Новый год. Но зрителям этого оказалось вполне достаточно. В свой первый уикенд сказка получила максимальное доверие от кинотеатров: релизу дали примерно четверть всех сеансов в стране. И Яга не подвела, заработала 161 млн рублей, заняла уверенное первое место в российском бокс-офисе. Причем не как обычно бывает, а с вполне приличной посещаемостью — 22 человека на сеанс. Это тем более важно, потому что конкурируют «Баба Яга» с большим количеством другого семейного контента, который тоже претендует на большие сборы и готов бороться за этот сегмент аудитории любыми способами.

Сюжет вполне условен: Дед Мороз и Баба Яга объединяют усилия, чтобы победить Снежную королеву, а помогают им как сказочные герои, так и вполне современные нам люди, прежде всего родители мальчика Юры, которого королева похитила и утащила в свой замок.

— Фильм показал хороший старт, улучшив результат запуска первой части почти в два раза, — отмечает в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Этот приключенческий фильм подтверждает стабильный интерес аудитории не только к сказочным историям, но и к самой франшизе. Картина может добраться до отметки в полмиллиарда. Но, учитывая насыщенность новогоднего проката аналогичными праздничными и сказочными историями, «Бабе Яге» придется непросто.

Прилично сбавил обороты «Приключения Паддингтона 3». Свой первый уикенд он закончил на отметке 244 млн рублей. По итогам третьих выходных он заработал только 70 млн, оказавшись на втором месте топа. Причем этот тот самый случай, когда прямых конкурентов у него не было, потому что на фоне российских релизов он всё равно выделяется довольно сильно, а голливудских семейных релизов больше не было. Более того, у него и посещаемость сильно ниже, чем у «Яги», — 16 человек, хотя наработка на сеанс различается не так сильно. С другой стороны, маркетинговые ресурсы у «Паддингтона» в России не такие уже большие, и результат фильма всё равно замечен рынком.

— Британский медвежонок Паддингтон уже к третьему уикенду освоил полмиллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем удавалось заработать предыдущим частям, — напоминает Ольга Зинякова. — Сейчас основной интерес публики будет смещаться в сторону новогодних историй, и Паддингтону придется бороться за кассу. Однако лидерскую десятку до конца года он не покинет.

Три кота — новый полнометражный мультфильм

Третье место по кассе досталось спешлу «Три кота. Зимние приключения». Этот милый рождественский выпуск длиной чуть более часа совсем чуть-чуть отстал от «Паддингтона», у него 69 млн, и он мог закончить уикенд с «серебром». Возможно, ему просто не хватило дневных сеансов и он шел на более дешевых утренних, потому что зрителей у него как раз было значительно больше, чем у «Паддингтона»: у медвежонка — 171 тыс., у «Котов» — 217 тыс. человек. И сеансов у «Котов» больше. Но этот контент адресован более юному зрителю, в то время как на «Паддингтона» шли и подростки, и кидалты, которых популярная рисованная отечественная анимация не так интересует. Может, и зря, потому что «Три кота» среди миллионов серий компьютерных сериалов выглядят лампово и оригинально даже спустя все эти годы.

«Звезды в Сибири» — это действительно звездный состав: Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Ольга Бузова. С такими именами сюжета могло бы и вообще не быть, но он есть и построен вокруг новогоднего корпоратива, где разворачивается классическая предпраздничная неразбериха. Фильм без труда собрал 42 млн рублей, закончил свой второй уикенд на четвертом месте с не очень большим падением по отношению к первому.

Внимание аудитории от одних звезд плавно перешло к другим. Превью-сеансы новых «Елок» показали не просто высокий интерес — у релиза самая высокая наработка на сеанс среди всех фильмов уикенда, 14 тыс. рублей. На сеансах было по 26 зрителей, а общая касса составила 27 млн. Напомним, что это не полноценный выход в прокат, а только превью, поэтому сеансов было не очень много — меньше 2 тыс. в избранных кинотеатрах. А денег «Елки» при этом заработали больше, чем в три раза сеансов другой комедии — «Совсем ошалели», которая в итоге оказалась на шестом месте.

— Предпродажи 11-й части «Елок» говорят о большом доверии аудитории к этой франшизе, — считает Ольга Зинякова. — История уже 11 лет не перестает привлекать зрителей в кино в новогодние праздники. Знакомая концепция поможет новинке выдержать конкуренцию с другими яркими новогодними проектами.

На этой неделе «Елки» начнут полноценный прокат, а семейному контенту в России станет еще теснее — выйдет «Домовенок Кузя», который оттянет от топовых релизов еще часть аудитории. Но у всех этих картин есть совсем чуть-чуть времени до начала новогодней битвы, когда в каникулы сразятся друг с другом «Финист» и «Волшебник Изумрудного города». «Известия» будут следить за успехами всех участников этого процесса.