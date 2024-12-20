Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе в Якутии

В Якутии при пожаре в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибло пять человек, еще семь пострадали. Об этом 20 декабря сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на Военный комиссариат Республики Саха.

«Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек пострадали из-за отравления дымом — они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. Пять человек погибли, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

В военном комиссариате выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в тот же день в Иваново два человека погибли при пожаре в частом доме. Уточняется, что из-за интенсивного горения произошло обрушение чердачных перекрытий, пожар удалось ликвидировать на 20 кв. м. Сотрудники дознания выясняют причины происшествия.