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В Иваново два человека погибли при пожаре в частом доме

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Фото: t.me/mchsivanovo
dzen
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Два человека погибли на пожаре в городе Иваново. Об этом 20 декабря сообщили в ГУ МЧС по региону.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение частного дома на две семьи. Одна часть строения нежилая <...> К сожалению, погибли два человека, предположительно лица без определенного места жительства, их тела нашли в нежилой части дома», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что из-за интенсивного горения произошло обрушение чердачных перекрытий, пожар удалось ликвидировать на 20 кв. м. Сотрудники дознания выясняют причины происшествия.

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Ранее, 18 декабря, мужчина погиб при пожаре в частном доме в Приморье. Площадь горения составила около 50 кв. м. Дознаватели МЧС проводят проверку для установления причины горения.

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