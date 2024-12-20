В Иваново два человека погибли при пожаре в частом доме
Два человека погибли на пожаре в городе Иваново. Об этом 20 декабря сообщили в ГУ МЧС по региону.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение частного дома на две семьи. Одна часть строения нежилая <...> К сожалению, погибли два человека, предположительно лица без определенного места жительства, их тела нашли в нежилой части дома», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Уточняется, что из-за интенсивного горения произошло обрушение чердачных перекрытий, пожар удалось ликвидировать на 20 кв. м. Сотрудники дознания выясняют причины происшествия.
Ранее, 18 декабря, мужчина погиб при пожаре в частном доме в Приморье. Площадь горения составила около 50 кв. м. Дознаватели МЧС проводят проверку для установления причины горения.