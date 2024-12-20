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Глава Еврокомиссии назвала сроки начала переговоров по принятию Украины в ЕС

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Первый этап переговоров по принятию Украины в Евросоюз (ЕС) может начаться в 2025 году. Об этом 19 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы продолжаем сопровождать Украину на пути по вступлению в ЕС. Если Украина продолжит работу, мы будем готовы открыть первый этап переговоров о принятии в ЕС в начале 2025 года», — сказала она.

Фон дер Ляйен также указала, что страны Европы уже предоставили Украине почти €130 млрд, что покрывает большую часть дефицита финансирования Украины на следующий год.

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Ранее, 12 декабря, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов рассказал «Известиям», что идея о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО бесперспективна, и на Западе это понимают. При этом попечители Киева продолжают продвигать этот риторический вопрос, чтобы форсировать тему поддержки Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Мареш, заявляя о планах по подготовке Киева к членству в ЕС и НАТО, намерен углубить раскол в Европе.

Кроме того, как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, любые попытки говорить на тему вступления Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО являются продолжением разжигания конфликта. При этом российскую сторону не проинформировали о таком назначении. Решение приняли 55 из 57 стран в обход России и Белоруссии.

16 ноября в Пентагоне заявили о коррупции в качестве преграды вступления Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, отмечается, что недавняя попытка Украины объединить два закупочных государственных агентства западными партнерами была воспринята негативно.

В апреле еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что Украина станет членом ЕС не раньше 2028 года, потому что для ее принятия в объединение нужно увеличить его бюджет на 20%, что эквивалентно сумме в €200 млрд. При этом еврокомиссар считает, что у Киева есть серьезный экономический потенциал, так что его вступление в ЕС стало бы выгодной инвестицией.

Украина подписала заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022-го. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре 2023-го во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение.

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