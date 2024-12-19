Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить возможность помощи энергетике Молдавии
Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии как можно скорее. Соответствующее заявление опубликовано 19 декабря на сайте Европейского совета.
«Европейский совет предлагает Еврокомиссии в срочном порядке изучить дальнейшие пути оказания помощи Республике Молдова в укреплении ее энергетической безопасности», — говорится в заявлении.
Ранее, 18 декабря, бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил «Известиям», что из-за антироссийской политики Евросоюза и остановки транзита газа РФ через Украину Молдавия оказалась в энергетическом кризисе. Он также подчеркнул, что действующее руководство республики в лице президента Майи Санду ведет страну к гуманитарной катастрофе.
До этого,12 декабря, парламент Молдавии сообщил, что с 16 декабря из-за угрозы гуманитарного кризиса в связи с возможным прекращением транзита российского газа по территории Украины в стране вводится чрезвычайное положение (ЧП) на 60-дневный период.
В этот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о том, что страна ведет переговоры по продолжению поставок газа по украинской территории. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил 16 декабря, что Киев не собирается продлевать договор о транзите газа.
Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой газовой компании SPP сообщило, что ключевые компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита газа через Украину в 2025 году.
Вице-премьер России Александр Новак 6 ноября указал на то, что европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа из РФ по территории Украины, а российская сторона готова поставлять энергоресурс. При этом он отметил, что из-за ненадежности Украины в этой сфере ряд государств оказался в сложном положении.