Обратившаяся к Путину семья рассказала о проблеме получения льготной ипотеки

Семья Пархоменко, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина, рассказала «Известиям» о проблеме получения льготной семейной ипотеки.

«У нас эта история тянется с конца сентября и постоянно встречаются какие-то сложности. То есть у нас есть достаточное количество, я бы сказал даже многое количество одобрений от банков. Но постоянно то заканчиваются лимиты, то банки вечно меняют условия», — сказали они.

Молодая пара объяснила, что условия ипотеки изменились, а процент вырос с 20% до 50%. Кроме того, многие банки требуют оплату комиссии в 16% от стоимости недвижимости, а для их семьи это бы обошлось в 1,5 млн руб. В связи с трудностями в получении нужной суммы семья Пархоменко не знала, куда обращаться, поэтому было принято решение задать вопрос президенту.

«Надеемся искренне, что вопрос наш решится. Ну и конечно бы хотелось бы, чтобы он решался не только у нас, но и другие семьи, которые сейчас испытывают сложности в получении семейной ипотеки», — отметила молодая пара.

Ранее в этот день президент России в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос семьи Пархоменко, заявил, что семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов. Он отметил, что этот вопрос обсуждался с правительством. При этом, по его мнению, эту программу нужно сохранить.

Позже заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пообещал, что ситуация с лимитами по семейной ипотеке будет законодательно отработана. Он отметил, что задача строительной отрасли в стране — поддерживать улучшение жилищных условий молодых семей, семей с детьми и многодетных семей.

Кроме того, в Минфине РФ сообщили, что планируется введение изменений в правилах выдачи семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов. В то же время там уточнили, что в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных кредитных организациях был уже решен. Банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача не приостанавливается.